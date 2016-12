Com avorrir la lectura

Tots som conscients dels nombrosos beneficis de la lectura i, per això, volem que els xiquets i les xiquetes siguen grans lectors. No obstant això, no totes les estratègies són adequades per a aconseguir-ho i, a vegades, sense adonar-nos-en, provoquem l´efecte contrari: fer avorrir la lectura. Per això, des de la Fundació Bromera, volem aprofitar aquestes festes per a recordar-vos que heu d´evitar certes tàctiques i conductes si voleu que els més menuts s´enamoren dels llibres.

Llegir per plaer

Quan els infants comencen a llegir en veu alta, és molt important que no els retraguem mai els errors que puguen cometre, sinó que realcem els aspectes positius d´iniciar-se en la lectura. A més, hem de tindre en compte que, si tractem d´imposar-los la lectura com una obligació, només aconseguirem distanciar-los-en. Cal evitar també subestimar els gustos dels xiquets. Hem de deixar que troben el seu camí, i els gèneres i els autors que més els agraden. Això sí, sempre hem d´adequar les lectures que els proposem a les seues necessitats, gustos i aptituds, tenint en compte l´extensió, la temàtica o el llenguatge de l´obra. Un xiquet es convertirà en lector si troba llibres que realment l´apassionen i l´atrapen.

D´altra banda, és bo que pares i mares s´interessen pel que lligen els fills a l´escola, i és perfecte compartir lectures amb ells, però sempre amb un esperit constructiu i positiu, no per a examinar-los. Els bons lectors lligen pel pur plaer individual. Per això, és bo motivar a casa la lectura per entreteniment. Llegir ha de ser una alternativa més d´oci.

El decàleg del lector

És important recordar que llegir és un verb que, com estimar, no es pot conjugar en imperatiu. A estimar els llibres s´ha d´arribar voluntàriament. Per això, si voleu que els vostres fills siguen bons lectors, preneu nota del decàleg dels drets del lector que va publicar Daniel Pennac en el seu llibre Com una novel·la, que inclou el dret a no llegir i a botar-nos pàgines, a no acabar un llibre i a rellegir-ne un altre, a llegir qualsevol cosa i a llegir el que ens agrade, el dret a fullejar, a llegir en qualsevol lloc, a fer-ho en veu alta i, també, a callar. Aquest Nadal, podeu aprofitar per a donar a conéixer el decàleg als vostres fills i animar-los a incorporar nous drets a la llista.