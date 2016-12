El TEM presenta un programa de «color divers»

­El Teatre El Musical de El Cabanyal ha presentat la seua progamació per al segon trimestre amb una oferta en la qual destaca el flamenc i la visita d´un dels cantaors més reconeguts del moment, José Mercé. Vindrà a València amb el seu nou disc Doy la cara, que l´ha situat al número dos de la llista de vendes a la setmana del seu llançament, i en el qual canta (al disc) amb gent com Sabina, Alborán, Alejandro Sanz, o Jorge Drexler, entre d´altres. És la figura més cèlebre de l´elenc que actuarà en un teatre, ara coordinat per Olga Àlvarez, que aposta «de forma permanent per l´accés universal a la cultura».

La programació comença el 14 de gener amb Cabanyal Z, webserie valenciana de caçadors de zombies al mateix barri. La música la ficaràn, a banda de Mercé, la rockera Maika Makovski i el Brossa Quartet de Corda (21 de gener). En teatre, es podràn veure peces com la de Tierra del fuego, de Mario Diament, Sedientos, de la Cia Ferroviària, la comèdia musical Iberian Gangsters, la peça ben crítica Hazte Bankero, de la Xnet i el 15M pa Rato i La Secció, Dones en el feixisme espanyol, de A tiro hecho i Teatre del barri. En l´apartat de dansa, el TEM proposa Caída del cielo, de Rocío Molina i Voronia, de la Cia La Veronal. La novetat: la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), del 21 al 15 de febrer, per als escolars.