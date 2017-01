Despreciar, menysprear...

La setmana esta columneta es titulava «Fer-se de voler i de malvoler». Cap al final de l´escrit, com a antònim del verb «apreciar», vaig citar ja forma verbal «despreciar», que apareix en el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, però no en el Diccionari normatiu valencià, ambdós de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni en el de l´Institut d´Estudis Catalans. Deia que sí que l´arreplegava el Diccionari català-valencià-balear. Afegisc ara que també inclouen eixe verb el bilingüe del SALT 4, el Diccionari de sinònims i antònims d´Edicions Bromera, dirigit per Lacreu, i el de la RACV. Deia que no comprenia el motiu de l´absència d´eixe verb, d´ús general en la nostra llengua i que també apareix en la literatura renaixentista i modernista catalanovalenciana.

La menció d´eixa paraula, «despreciar», va originar que un lector i una lectora m´enviaren dos missatges ben diferents entre si. El primer, anònim, em blasmava i desaprovava eixe comentari dient que «despreciar» és un castellanisme que cal menysprear (esta paraula me l´escrigué amb totes les lletres en majúscula). A més, em dedicava una sèrie d´improperis que m´estalvie de reproduir. La lectora que també em va escriure, Dolors, mestra de Primària, em preguntà, sorneguerament, que «A on s´ha de signar o firmar perquè pugam menysprear i despreciar, i dir-ho i escriure-ho». M´aclarix també amb sorna la validesa normativa de

«signar» i «firmar».

La forma «despreciar» havia sigut rebutjada dels diccionaris de referència i del valencià de llibre, tot influït pels campions del menyspreu de milers de paraules i expressions habituals per la seua genuïnitat, comunicació o per integració secular en la parla en esta llengua. Eixe menyspreu havia sigut pal·liat per l´AVL, incloent eixe verb en el referit DOPV, que encara que no siga catalogat estrictament com a normatiu, sí que es pot considerar un diccionari d´ús. També va arreplegar el substantiu postverbal «despreci», d´ús general també, sinònim de «menyspreu», és a dir ´abjecció, desdeny, desconsideració, indiferència, rebuig´. Substantiu també inclòs en el DCVB, en el bilingüe del SALT 4 i en el de la RACV. Però l´AVL, fent una passeta arrere, al meu parer, en la seua línia aperturista i reconeixedora de tantíssimes paraules i expressions usuals abans marginades de la normativa, no ha inclòs en el DNV cap dels dos vocables esmentats. Si el verb «apreciar» forma part del repertori de la nostra parla i està acceptat normativament pels diccionaris de referència, el seu contrari o antònim normatiu hauria de ser «despreciar», a més d´altres com «menysprear», «desestimar», «desdenyar» o «rebutjar». «Des» és un prefix que indica negació o inversió i eixa funció la fa en «desacreditar», «desactivar», «desaprofitar», «descol·locar», «desembossar», «desfer», «desigual», «deshonest» i centenars de paraules més. I ja que més amunt han sorgit els verbs sinònims «signar» i «firmar», pel missatge rebut de l´esmentada mestra, i encara que no hauria de caldre, apunte que «firmar» i «firma» són paraules ben normatives, arreplegades per tots els diccionaris. I és que algun/a membre de l´ensenyament encara les estigmatitza com a col·loquials i rebutjables en les seues classes