La Filmoteca inicia un cicle del cineasta argentí Hugo Santiago amb la projecció hui d´Invasión (1969).

Un breu cicle de tres pel·lícules al cineasta argentí Hugo Santiago (Buenos Aires, 1939), figura emblemàtica del cinema d'avantguarda llatinoamericà i deixeble de Robert Bresson. El cicle s'inicia amb Invasión, pel·lícula de culte amb reminiscències de la Nouvelle Vague, que està considerada per la crítica com una de les més importants de la història del cinema argentí.

Es tracta del fruit de la col·laboració entre Hugo Santiago i dues figures fonamentals de la literatura argentina que signen el guió: Jorge Luis Borges i Adolfo Bioy Casares. Borges va dir sobre la pel·lícula: «Ja que sóc un dels autors, no he de permetre'm el seu elogi. Vull deixar escrit, no obstant açò, que Invasión no s'assembla a cap altra pel·lícula, i que bé pot ser l'exemple d'un nou gènere fantàstic». Invasión és la història d´Aquilea, una ciutat fictícia que és assetjada per misteriosos homes anònims de gavardina i defensada per un reduït grup de resistents, ciutadans comuns, liderats per un ancià.

Després de l'estrena d´Invasión, que anys més tard seria condemnada a l'ostracisme per la dictadura argentina, Hugo Santiago es va traslladar a França, on va continuar la seua carrera.