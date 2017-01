A la recerca de les millors novel·les negres de l'any passat, un bon grapat de llibreries valencianes han decidit sobre les popularitats d'allò que s'ha escrit enguany en llengua estrangera, castellana i valenciana/catalana.

A la selecció hi ha una mica de tot: autors internacionals que ja han trepitjat el festival València Negra, com Pierre Lemaitre, escriptor i guionista francés, guanyador del premi Goncourt 2013 amb la seua novel·la Au revoir là-haut (Ens veiem allà a dalt). També autors com Rosa Ribas, autora catalana que amb Azul Marino acaba de guanyar l'enquesta dels llibreters. O Lorenzo Silva (Donde los escorpiones), Dolores Redondo (autora de la Trilogía del Baztán) i també César Perez Gellida (Sarna con gusto o Cuchillo de palo), les dos primeres parts de la trilogia Refranes, canciones y rastros de sangre.

Enguany, en valencià ha estat l'any de Silvestre Vilapana, sense dubte. L'ha premiat el festival i els llibreters han recomanat el seu nou llibre com el millor de l'any, Els ossos soterrats (Crimscat). També ha destacat La nit contra tu, de Ferran Sáez Mateu.

Una selecció que incorpora també l'últim premi a la millor novel·la de David Llorente (Madrid: frontera), premi Valencia Negra 2016 a la millor novel·la de l'any. Una selecció que vol atraure al públic a les llibreries, viver natural de lectors i ficcions que es fan realitat, és a dir, es materialitzen en contactes, experiències, històries.

Altres noms destacables són El libro de Baltimore, de Joël Dicker; Perros salvajes, de Ian Rankin; Breve Historia de Siete Asesinatos, de Marlon James; Tabu, de Ferdinand Von Schirach o Pesadilla en Rosa, de John D. MacDonald.

En castellà es poden trobar treballs com El Silencio de la Ciudad Blanca, de Eva Garci Sáenz de Urturi; El jardínde Cartón, de Santiago Álvarez o Todo esto te daré, de Dolores Redondo.

El Cresol, L'Esplai, Samaruc, La Costera, Rilowsky, Moncada, Cosecha Roja, Gaia, Bartleby, La Llibreria, Somnis de Paper i Casa del libro són les llibreries que han participat per fer la selecció.