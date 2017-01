Berta Moreno estrena la temporada del Jimmy Glass

La saxofonista madrilenya Berta Moreno, actualment resident a Nova York, obri hui la programació de 2017 del Jimmy Glass al capdavant del seu quartet per a presentar el seu recent projecte Little Steps, amb el pianista Thomas Maasz, el contrabaix Maksim Perepelica i el baterista Juanma Barroso.

Després del seu pas per Rotterdam, on es va llicenciar en saxofon de jazz, d'haver actuat en alguns dels millors festivals d'Europa „com el North Sea Jazz„ i d'haver guanyat diversos premis en certàmens europeus, es va traslladar a Nova York, on ha aconseguit establir-se i participar de l'activitat jazzística de la «capital musical del món» per a crear el seu propi projecte amb alguns dels millors artistes de l'escena novaiorquesa com Steve Wilson, Shai Mestre o Jason Rigby.

Segons els responsables de programación de la veterana sala de jazz de València, dotada d'una «gran personalitat», Moreno «sap extraure del seu saxo tenor un so fosc i alhora càlid, totalment arrelat en la tradició del jazz però amb un discurs modern, enèrgic i optimista, que produïx melodies fresques i evocadores amb dosis d'espontaneïtat i jocs rítmics captivadors».