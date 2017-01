El concert de Reis a Xeresa

Un concert molt especial. Organitzat per la pròpia Orquestra de Cambra Adagio i l´Acadèmia Musica Viva de Xeresa–Alzira, i patrocinat per l´Ajuntament de Xeresa, demà, a les 18 h i a la Casa de la Cultura de Xeresa, l´Orquestra de Cambra Adagio OCA ofereix el concert de Reis amb un contingut temàtic atípic en la Safor.

Es tracta d´un concert de quartets de cambra i sonates de piano amb violí, viola, violoncel i oboè. Tot abastant músiques des del segle XVII amb un palmell de compositors com Vivaldi, Francoeur, Haendel, Rieding, Mozart, Beethoven, Paganini, Klengel, Beethoven, Brahams, Martinu i Hewit- Jones.

L´OCA, baix la direcció de Jordi Albelda i amb la col·laboració d´Enric X. Naval, de l´Acadèmia Música Viva de Xeresa–Alzira, va encetar en el tradicional Curs de Música per a Joves de Xàtiva en agost passat de 2016 un projecte formatiu per als seus membres com és el treball de la música de cambra en quartets de cambra estables i sonates amb piano, obtenint un ressò impressionant entre el públic assistent i els músics mateixos.

Una mostra del treball que es realitza ha estat la gira de concerts que el Quartet de Cambra CHE´S, amb membres de l´OCA, va protagonitzar en octubre passat per diversos indrets d´Andorra.

L´orquestra de cambra Adagio (OCA) està formada per joves músics amb estudis de grau professional i superior que venen de diversos llocs de les comarques d´Alacant, Castelló i València, com també de Barcelona, Andorra i altres poblacions de la Cerdanya francesa i catalana. Actualment existeixen dues formacions bàsiques de l'OCA. L'una amb seu a València i una altra a Andorra i Barcelona.

L´objectiu principal es el de fomentar l'estima per la música barrejant la pràctica i la perseveració, amb el treball regular i constant de tots els seus components.

Concertí-director

Jordi Albelda va nàixer a Alzira,on estudia Violí, Clarinet i Piano des dels deu anys. Acaba els estudis de Violí, Música de Cambra i Direcció d´Orquestra. Perfecciona la seua formació a l´Escola de Música de Barcelona amb els professors i pedagogs: Gerard Claret, Lluís Claret i Albert Atenelle. En esta institució ha rebut classes magistrals de pedagogs com Detfle Hann, Georgi Sebok, Jordi Mora, Gonçal Comellas i Agustín Leon Ara.

Com a professional ha format part de l´Orquestra Nacional de Cambra d´Andorra i diverses formacions de Música de Cambra. L´any 1996 va participar en el concert que va oferir Sir Yehudi Menuhin en la celebració dels seus 80 anys.

Ha actuat en diverses ocasions al Festival de Música d´Ordino tant amb formacions orquestrals com cambrístiques.

Actualment forma part del duo Violí–Piano amb els pianistes Marina Vallcorba i Nicolas Ricciardi. Amb aquesta formació han participat a diversos festivals com el Festival de Mont–Louis i Ur.

Ara dirigeix l´Orquestra de l´Institut de Música d´Andorra la Vella, l´Orquestra Adagio i l´Orquestra de l´Escola de Barcelona. Ha estat director convidat d´encontres d´Orquestres Joves a València.