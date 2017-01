Aliança per la contemporaneïtat

El Centre del Carme Cultura Contemporània prepara una macroexposició per als pròxims mesos composta pels fons de la Col·lecció de la Fundació Caja Mediterráneo. La mostra «Discursos premeditats. Obres de la Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo», que es podrà veure en el Centre del Carme entre febrer i abril de 2017, constituix una oportunitat única per a veure reunits una part important d'aquest fons artístic que abasta els últims 40 anys de l'art espanyol.

Serà la primera vegada que s'exhibix una selecció tan destacada de la Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo en un mateix espai i de forma simultània. L'exposició està comissariada per Rosa Castells, conservadora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, on està dipositada la col·lecció. La col·lecció està composta per 213 peces i comprèn l'obra de 126 artistes, els noms més imprescindibles del panorama artístic espanyol contemporani. Segons els seus promotors, abasta un arc cronològic que recorre des de la transició democràtica fins als nostres dies: un període artístic carregat d'il·lusió, d'energia, de desencantament, de malbaratament i d'ingenuïtat... però també de reflexió, de denúncia, de compromís i d'experimentació.

Es tracta d'un període en el qual conviuen diverses generacions d'artistes, enriquint-se mútuament, aprenent dels indiscutibles mestres, i redescobrint-se en els més joves la persistència de l'imprescindible. La Col·lecció té un discurs que permet ancorar les primeres obres en els temps de la transició democràtica, traçant una ruta que travessa l'eufòria i l'entusiasme dels anys 80 i 90, fins a les últimes tendències del nou art conceptual. L'exposició «Discursos premeditats. Obres de la Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo» completa una lectura transversal de l'art espanyol de l'última cambra de segle XX i de la primera dècada del XXI. La mostra reuneix així mateix obres de primeres figures que han marcat la història de l'art dels últims 40 anys, algunes d'elles es mostren al públic per primera vegada.