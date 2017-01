Dones i heroïnes en un monogràfic

Deia Harold Bloom que va ser Borges qui ens va ensenyar que Shakespeare era tots els homes i cap d´ells. Com l´acudit aquell:

„quantes vegades has estat a Nova York? „Una o cap. I és que al trinquet només es pot travessar o als blaus o als roses, amb el gust i el profit que dóna la varietat de la natura, i això que el patriarcat està a tantes arrels. A l´anada i la tornada. Doncs, mentre el ventall agafa el to de l´arc de Sant Martí, les institucions també encara gasten allò de «posar en valor» amb una perspectiva de gènere i serà per alguna cosa. Com és el cas del nou cicle de conferències que dimecres s´inaugura a La Nau sobre les dones en l´àmbit cultural i literari, un acte organitzat per l´àrea d´Unitat i Igualtat de la Universitat de València i l´Acadèmia Valenciana de la Llengua. Si l´any passat va ser un cicle de clàssics per presentar manuscrits i incunables de la joia bibliotecària del Duc de Calàbria, enguany l´interés ha passat dels llibres, que també, a les persones, en aquest cas, amb noms de dones com Julia Sevilla, Josepa Cortés, Julia Benavent, Isabel Morant, Carmen Alfaro, Ana Aguado, Capitolina Díaz, Emilia Serra, Carmen Agulló i Verònica Cantó. Ací no hi ha pronoms febles. Són les dones que es poden veure ací al costat. Onze dones parlaran de Dones i literatura al llarg dels pròxims dotze mesos (una conferència per mes) a partir d´este dimecres 11, amb la vicepresidenta del govern valencià Mònica Oltra obrint el cicle amb la xarrada Del silenci a la paraula. Es tracta de «posar en valor l´aportació de les dones al llarg de la història en camps com la literatura, l´educació, la ciència, l´art o el dret, entre altres disciplines», i coincidint amb la prolongació dels actes al voltant de la figura de sor Isabel de Villena, que desde el seu monestir femení de monja clarissa, ja es va esforçar al selgle XV en destacar el paper de les dones que envoltaren a Crist, i en especial la seua mare, Maria, i també, la Magdalena, que es converteixen en models per a a la vida religiosa femenina. L´abadessa de la Trinitat, més pròxima a Corella que a Roig, ha estat escollida com Escriptora de l´Any com per un àngel, motiu pel qual tindrà una exposició a La Nau properament.

L´objectiu, segons el vicerrector Antoni Ariño, «és mostrar la literatura feta per dones valencianes, de les nostres universitats, i la seua vinculació amb els valors que tenim a les nostres biblioteques, lectures, llibres. No és una moda, respon, és una corrent que hem desenvolupat sistemàticament des de fa quinze anys al menys. L´unitat d´igualtat treballa des de 2007 amb eixa perspectiva administrativa de la institució tota la problemàtica de les dones, una tasca que no té fi. La literatura en general i la científica i tot el que també queda de la història per conèixer, que és un element en el qual mai podrem dir que hem fet prou», afegia Ariño. El vicerrector també argumentava que si «tinguérem possibilitats de fer un cicle més llarg, parlaríem de botànica, física corpuscular o biologia molecular, perquè en tots estos àmbits tenim científiques de gran prestigi que estàn treballant».

El cicle permetrà escoltar sobre la participació de les dones en la legislatura constitucional, averiguar com era l´escriptura en la vida de les dones medievals i renaixentistes o la seua educació al segle XVI; com es defensa el talent de les dones a través de la Il·lustració, la imatge de la dona grecorromana a través de la novel·la helenística, les heroïnes i les seues lectores, la República de les ciutadanes, les dones en la ciència ficciò, eixa utopia feminista, la literatura escrita per dones, l´educació de la dona en el franquisme o eixa perspectiva des de els ulls de Isabel de Villena. No debades va viure des de xicoteta en la cort de María de Castella, educant-se en els ambients aventurers i oberts que van envoltar a Alfonso V, conegut com el Magnànim.