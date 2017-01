Sagunt mostra tota la seua llum amb el festival «Il·luminar-te»

Ja ho deia la Weil: «El desig de llum produeix llum» i cantava el de Xàtiva, «tots plens de nit buscant la llum», ¿buscant la pau? Un tema, el lumínic, que coneixen bé des de Sagunt, ciutat d´origen grec i aliada de la veïna Roma, amb un port (i un teatre i una nau) que mira la llum del Mediterràni compartit amb bon vent. A este punt estratègic escenari de guerres púniques arriba el 13 de gener (fins el 22) la 2ª edició d´un festival de nom com si fóra un títol de Berger, que ja alertava d´allò que passa quan s´oblida la precisió del detall, el talent perdut de la mirada. La llum es veu millor des de l´ombra.

Es tracta del Festival de Teatre de Llum i Ombres Il·luminar-te. Una convocatòria, també un desig, sorgida de la delegació de Joventut, amb Guillermo Sampedro al front, en col·laboració amb Teatres de la Llum (Vicent Ortolá, Manola Ponce y Christian Feijoo). Enguany fa la seua segona edició i és l´únic d´estes característiques a l´Estat. Un certamen a l´avantguarda d´allò que també arriba als teatres capitalins: l´art mil·lenari de les ombres xineses, precedent del teatre d'ombres, que parteixen d'un joc popular basat en un efecte òptic teatralitzat.

Il·luminar-te està adreçat a xiquets i a adults (que tindràn servei de guarderia si escau), i és d´entrada gratuïta amb inscripció prèvia (962683439). Segons Sampedro, el certamen «vol créixer com a referent nacional i europeu. Som dels pocs que es fan a nivell internacional». La diferència, l´especialització, per la perifèria.

En total vuit muntatges, tallers, una campanya escolar, una copa de cava, cortesia de Cava Jaume Va girar i Giró, i dos mostres: Llums i ombres. Un viatge pel teatre d´ombres, per apropar-se a la història del teatre mil·lenari i la seua evolució a llenguatges actuals, la seua relació amb el món de l´Art; i l´exposició La Crònica Lacònica. Perseguidors d´ombres, de part de Teatre d´ombres, una de les companyies més importants d´Europa, que ha sabut transformar esta manera antiga d´explicar a un llenguatge de hui.

Pel que fa a la programació. El 13 es farà La Isla de Miranda, en castellà per a tots els públics, de AVoramar, companyia que treballa amb actors amb discapacitat, amb una proposta que inclou la lectura de La Tempestat, amb la qual Shakespeare mostrava interés per les relacions familiars i la reconciliació en un ambient mític. Allò dit en castellà acabarà en valencià. Dissabte 14, Taller de Siluetes, a partir de l´hora de l´Àngelus. Diumenge 15, l´escenògraf Marc Raventós, de Tarragona, ofereix el taller L´univers de les ombres: escenografies de llum. Un viatge pictòric, les llums del món, amb escenografies efímeres. Divendres 20, El xicotet Senyor Paul, de Baychimo de Zamora. Una història basada en el llibre de Martin Baltscheit, en la qual un heroi del dia a dia, que viu en un món ple de llibres, parla de la vida, records, desitjos i pors.

Dissabte 21, tres espectacles. El Flautista d´Hamelin, a càrrec d´Oliveira i Salcedo, de Barcelona i Veneçuela. La llegenda medieval alemanya documentada pels Grimm alliberarà la ciutat de rates. Una simulació de cinema en viu. De vesprada, El Príncep Granota, d´Animamundi, que des de Catalunya i Suècia expliquen el recorregut de l´aigua a través de dibuixos fets amb arena. Una manera de mostrar la rica vida que hi ha dins d´un riu. Per la nit, Gost, La Mercè, homenatge a esta artista visual. Música, text i llum, un conte taoísta on les cançons, la música i l´ombra evoquen la mirada, l´ànima, l´entusiasme i la creativitat.

La cloenda , el 22 a càrrec de Mercè Framis, que des de Barcelona arriba amb Xarop de Cargol, proposta pedagògica per estimular el plaer d´escoltar, imaginar i crear amb valors com l´amistat, la generositat o la preocupacó pels altres. I és que el taoísme vol dir camí en xinés. El de la llum, que voreja l´obscuritat. Perquè ja va dir la Weil que un dia, una llum proporcional als esforços de búsqueda inundarà l'ànima. Cada esforç, una mica d'or a un tresor que res pot sostraure.