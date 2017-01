Hauf dialogarà sobre l'artefacte de saviesa de Llull per superar la doble veritat religiosa

Un savi contemporani parlant d´una altre savi de l´antiguitat. Això és el que passarà dilluns a La Nau, un donar de pit a l´altura del cor, moment històric del present continu, quan l´acadèmic Albert Hauf parle de Ramon Llull i el seu (nou+vell=etern) projecte de diàleg intercultural, eixe enteniment entre l´Orient i l´Occident; la sorpresa que fa la quadratura del cercle (el llibre) en forma esfèrica (el món) per poder anar per casa ben llegidets, meravellats del viure. Per entendre, també, que Llull parla d´un artefacte de saviesa que, segons ell, supera la doble veritat (de la raó i la fe) de les religions. Filòsof immens, prodigiós en tal que combina la pitagòrica, la platònica i l´aristotèlica i les fonts jueves, àrabs i cristianes. Quasi res.

Tot, dins els actes que commemoren el 700 aniversari de la mort del teòleg, filòsof i literat mallorquí, autor de meravelles en forma de llibres vius que créixen com els arbres, fulles com paraules, ja se sap, el principi de tot, el Verb, amics i amats, el diàleg en definitiva. Pràctica a la qual també va dedicar bona part del seu treball l´humanista Lluís Vives. Docns, els actes estan organitzats per l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives, un altre savi, l´estatua del qual dins el Claustre és mostra viva gràcies al projecte del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, amb la col·laboració de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un espai per al debat obert, participatiu i crític sobre els assumptes d´actualitat, a escala mundial com en la societat valenciana. Tot siga perquè amb freqüència, en el fragor de la vida, els problemes socials de llarg abast ensopeguen amb dificultats per a l´intercanvi d´arguments i el contrast i l´avaluació pública de propostes. Tot siga perquè les modes culturals i les agendes polítiques de curt termini oculten els corrents de fons i les aportacions rellevants, que hi són. Tots dos, Vives i Llull coincideixen en la crítica a la concepció escolàstica (la doble veritat: la fe (Bíblia) i la rao (Aristòtil).

Llull, que és com un riu ple d´aigua de pas per una vereda d´arbres, és qui agafa la figura de Hauf per fer això que en japonés es diu Komorabi, eixa llum que es filtra a través de les fulles per arribar a l´avui. L´home de ment clara i profunda, preocupada per les dimensions més elevades de l'ésser humà, d´obra ingent mostrant camins, parlarà a través del gran estudiós de la literatura catalana medieval, meticulós fins la mèdul·la que és Hauf, que va estudiar als franciscans de Mallorca, va ser seminarista, i abans de venir a València fou catedràtic a Cardiff, Universitat de Gal·les. Qui vullga saber més té les Biografies parcials de Xavier Serra (Afers Ed).

El seu diàleg sobre Llull porta per títol Les raons de la fe. Un projecte de diàleg intercultural. I tot a La Nau, que des de novembre, per agafar data a l´atzar, fica música al present, des del Cant de la Sibil·la, passant pel compromís intelectual quan el context polític és convuls, cultura en l´era de la incertesa, l´esbrinar què poden aportar les humanitats en l´era digital, destacar la importància de l´aigua de l´Albufera, les dones i la literatura o les campanyes d´ajuda humanitària. Perquè, finalment, la cultura és qüestió de les humanitats. I és que Llull era del tipus de gent que comprenia i usava l'Art per a transmetre la ciència al poble, usant la religió de vehicle. És l´Art Objectiu, que amb coneixements científics, i, sota forma artística, els transmet en nom de Déu i en benefici de tots.