Les Arts es democratitza

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha aprovat en el seu últim Consell d'Administració l'ampliació de la seua política de responsabilitat i ha creat una tarifa especial dirigida a col·lectius en risc d'exclusió social, amb diversitat funcional o víctimes de la violència de gènere. La Generalitat ha assenyalat en un comunicat que amb aquesta aprovació es pretén «contribuir a la sensibilització de la societat sobre les problemàtiques de desigualtat social i de gènere, així com les ambientals».

Per a açò, «es facilita l'accés a l'oci i a la cultura a determinats col·lectius i entitats amb limitacions econòmiques, en risc d'exclusió social, en general, i en particular a col·lectius o persones amb diversitat funcional i víctimes de violència de gènere». El complex ha creat una tarifa especial, dirigida a aquests col·lectius, per a l'accés als recintes que gestiona. A més, posa a la disposició de dites col·lectives o entitats sense ànim de lucre altres recursos, com l'espai situat en el Passeig de Boterells de l'Umbracle per al desenvolupament d'activitats públiques dirigides a la sensibilització de la societat en general.

Mostra d'açò és, segons apunta l'administració autonòmica, la presència del Racó Solidari en la recent campanya de Nadal de la Ciutat de les Arts i les Ciències, en la qual es van habilitar tres llocs del mercat de Nadal perquè diferents ONG's i associacions presentaren els seus projectes, una iniciativa en la qual van participar un total de 18 entitats.

Semestralment la Ciutat de les Arts i les Ciències publicarà els resultats en un informe de seguiment que serà accessible per a tots els ciutadans en el seu Portal de Transparència «Ciutat Oberta». A més d'aquestes línies d'actuació, la Ciutat de les Arts i les Ciències inclou dins de la seua política estratègies encaminades a minimitzar l'impacte ambiental de les seues activitats i que fomenten l'accessibilitat global de les persones amb diversitat funcional, així com la contractació socialment responsable.