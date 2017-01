Tina Vallès guanya el II Premi Anagrama de Novel·la amb «La memòria de l'arbre»

La filòloga barcelonina Tina Vallès ha guanyat este dilluns el II Premi Anagrama de Novel·la (6.000 euros), amb La memòria de l'arbre, la història d'un xiquet que tracta sobre com es fabriquen i conserven els records, i que es publicarà el 22 de febrer i posteriorment es traduirà al castellà.

El certamen, al que han concorregut 18 novel·les „front de les 41 de l'anterior„, ha tingut com a jurat a Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Isabel Obiols i l´editor Jordi Herralde; mentre que la directora editorial, Silvia Sesé, ha aplaudit la bona marxa del certamen perquè, sense ser espectaculars, les vendes estan en la línia de la novel·la en català. El jurat ha destacat l'habilitat narrativa de l'autora, l'estil contingut, l'alt domini del llenguatge i la credibilitat de la veu del xiquet narrador.

El punt de vista del xiquet guia la història des de la contenció de les emocions per a no caure en cursileries: «He tingut en ment una contenció de la qual sempre parlava Rodoreda d'intentar controlar el sentimentalisme», ha resumit Vallès. I això que en aquesta història, els arbres constitueixen el fil conductor, en concret un salze ploraner. Vallès és autora dels llibres de relats L'aeroplà del Raval,Un altre got d'absenta i El parèntesi més llarg, amb el Premi Rodoreda 2012.