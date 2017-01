Aldaia fica en valor el seu museu de palmitos artesans

El palmito o ventall, com el seu nom indica, té moltes possibilitats. És un instrument que serveix per a agitar l´aire, també de ventafocs, i és sinònim de gamma, ventall d´ofertes perquè cadascú agafe la que millor li semble, igual que els oficis. Per cert, que també és un bolet i un poema. Flabelum en llatí. Rhipidion en grec. I és entre este bonic ventall de poemes fets a mà, que treballa el Museu del Palmito d´Aldaia (MUPA), un centre ubicat en la casa renaixentista de la Llotgeta, amb eixos arcs característics dels edificis senyorials de finals del XVI, en la intersecció dels carrers l'Església i Major.

El MUPA, amb el reconeixement de Col·lecció Museogràfica Permanent de la Comunitat des de 2015, té al seu si al gestor cultural Francesc Martínez, que fa força amb activitats per ficar en valor la tradició palmitera d´Aldaia i contornada. La col·lecció del MUPA té més de 350 exemplars i conserva palmitos des dels segle XVIII fins l´actualitat, utensilis, màquines, etc. Es tracta, a més a més, d´un museu viu. «No són els egipcis, que ja no poden eixir de la piràmide», diu Martínez. A l´Horta Sud són vint-i-vuit empreses que es dediquen a este art i treballen per a tot arreu del món. Una artesania, eixos oficis per al sosteniment de les persones, doncs abans de ser autònoms, els artesans treballaven en gremis, la força del vianant.

El palmito, amb una forta i antiga tradició a L´Horta, fusiona l´artesania, l´art i la funcionalitat. Representa el bon fer dels palmiters valencians i està reconegut com un objecte de qualitat extraordinària. Ja el gastaven els egipcis, també els xinesos.

Per esta raó, el MUPA, l´únic museu dedicat exclusivament a l´artesania del palmito, enceta l´any amb l´exhibició de «la peça del trimestre», que coincideix en l´edifici amb una altra exposició sobre l´Arxiu de Tànger, crònica de la gran guerra. Una peça de la col·lecció permanent, que es pot vore ací a la dreta siluetejada, i que es trau de la vitrina per ser admirada en la planta baixa. En aquest cas, un palmito de nacre estil post-romàntic fet en els tallers Blay Villa d´Aldaia a finals del XX. Precissament, el germans Blay, Àngel i Paco, són dos dels voluntaris que fan les visites guiades. Entre les activitats del MUPA, està la coordinació dels pobles per ficar en valor els paisajtes culturals de l´Horta Sud o la Ruta dels Palmitos, en col·laboració del Gremi de Palmitos de València i Bonaire i en format trilingüe. I altres activitats de germanor, com els premis que es donen coincidint amb les festes del poble, que reconeixen als Amics del palmito. Els últims: Mario Kempes i Enric Morera.