Danseu, danseu, pelegrins

Que el passat ens parla és cosa d´experts en l´escolta activa. Tampoc no s´ha d´oblidar mai d´on venim, doncs la història té per costum explicar el present, encara que mai pel mateix camí. Este travassament del passat al present és, dit de manera plana, la tasca que des de la seua creació al 1987 fa el grup Capella de Ministrers, l´ensemble valencià més veterà en la recuperació del patrimoni musical antic que, a més a més, està de celebració. Són trenta anys d´existència i una trajectòria enriquidora a la ment i als sentits que cautiven sensibilitats i atencions en una comunió sonora i viatgera en el temps i l´espai.

Els investigadors i musicòlegs que són estos músics, capitanejats per Carles Magraner (viola da gamba), multipremiats arreu del món, estaràn el diumenge, 22 de gener, al Palau de la Música dins les activitats extraordinàries i especials per estrenar aniversari. «És un moment especial, no queden entrades i portar la música medieval al nostre Palau és una cosa extraordinària. Aquesta resposta fa trenta anys era impensable», deia Magraner després de més de 1.200 concerts en els cinc continents i cinquanta quatre discos.

Les activitats comencen en València el diumenge i continuen el dia 30 al Palau de la Música Catalana. Ahir també van estar a Fitur amb el disc de la Ruta de la seda i gràcies a l´Agència de Turisme. «Internatcionalitzem el nostre patrimoni musical per mostrar-ho als valencians i al món», deia. En abril tenen previst anar a la Xina.

Diumenge, actúen amb una meravella. Una d´eixes fonts investigades pels que són recuperadors cum laude, nota extraordinària, del patrimoni musical espanyol des de l´Edat Mitjana fins el XVIII. Es tracta d´un dels seus programes més interpretats, el Llibre Vermell de Montserrat, Cants i danses medievals, Ad mortem festinamus, icona del llegat musical de l'antiga corona d'Aragó, i amb una formació de luxe que inclou el Vocalis Lluis Vich i l´Escolania Nostra Senyora dels Desemparats. Segons Magraner, «són perfumades evocacions d´altres temps, realç de l'esperit improvisatori de música i una cura en la interpretació de partitures de sabor arcaitzant». Un testimoni únic de dansa religiosa de l´Europa de finals del XIV. Els ministrers, que vol dir instrumentista adscrit a una cort o a una capella, portaràn al Palau una de les joies que es guarden a la biblioteca de l´Abadia benedictina de Montserrat. El Llibre Vermell és el primer volum del seu fons manuscrit, un codex que deu el seu títol al color de les cobertes vellut, roig. El llibre es va copiar allà pel 1399 i està escrit en caligrafia gòtica de finals del XIV. Un exemplar únic miscel·lània de textos teològics i devocionals destinats, originalment, als monjos encarregats de la cura pastoral dels pelegrins.

El seu propòsit era, en realitat, entretindre amb càntics i danses els pelegrins, que es protegien a l´Abadia, amb la costum de vetlar Santa Maria mentre la nit. El llibre encarrilava aquells cants, per això la música és dels trobadors, la lletra, poemes d´alabança a la Verge. Los set gotxs, O virgo splenden, Stella splendens o el motete Imperayritz de la ciutat joyosa són algunes peces, anònimes, d´una obra que finalitza amb un càntic de la mort.

Aquest tema, el de la mort, va ser dominant a la Baixa Edat Mitjana. Davant la parca no hi havia resignació sinó terror per la pèrdua dels plaers. La seua intencionalitat era doble; religiosa: recordar que els gaudis són finits i cal estar preparat per a morir cristianament; i satírica en fer que tots caiguen, amb independència de l´edat o posició social, donat el poder igualatori de la mort.

El curiós de la Dansa de la Mort és que està en relació amb una altra representació trobada al sud en la geografia, en el Convent de Sant Francesc de Morella. La seua sala capitular conté uns frescs amb un Contrafactum musicat amb notació quadrada gregoriana amb la melodia montserratina. En la representació d'aquesta Dansa de la Mort es trobem personificats cadascuns dels estaments socials, cadaver inclòs. Ja en 2002, els Ministrers van reunir en un disc les peces del Llibre Vermell i el Contrafactum de Morella, manifestant l'íntima relació entre ambdues fonts musicals. Ad mortem festinamus peccare desistamus, diu el llibre.