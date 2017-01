Entre els tallers d'escriptura i els duels a mort dels llapis

L´escritpura està de moda, docns proliferen per tot arreu tallers de professionals que ensenyen, si és que això es pot ensenyar, pot ser sí, com escriure bé i comunicar millor amb les lletres a les mans. De moment, en alguns llocs les clases van acompanyades d´altres tallers, com per eixemple de lectura. Caldria la pregunta; escriptura d´autoajuda (quina no ho és?), escriptura sense destinatari? Val a dir, si es fa cas de les estadístiques sobre el baix índex de lectura al país.

Mentre estes coses es dil·luciden, esta setmana coincideix en València dues activitats escriptores. En primer lloc, la Universitat de València ha obert la inscripció per als tallers de creació literària en les modalitats de teatre, narrativa breu, poesia, guió de curtmetratge i guió de còmic.

Els tallers seran impartits per escriptors i escriptores d´àmplia trajectòria professional. A saber, Xavier Puchades per al taller d´escriptura teatral; Francesc Rodrigo i Laura Giordani per als tallers de poesia en valencià i poesia en castellà, respectivament; María García-Lliberós, Carlos Aimeur i Bárbara Blasco, per als tallers de narrativa en castellà; Anna Moner per al taller de narrativa en valencià; Giovanna Ribes per al taller de guió de curtmetratge i Sento Llobell per al taller de guió de còmic.

L´activitat està pensada tant per als estudiants universitaris com per a la ciutadania no matriculada. El termini per presentar-se finalitza el 12 de febrer. Els cursos tenen una durada de 20 hores cadascun i les classes es repartiran entre els mesos de febrer, març i abril.

L´activitat està dins l´Espai de Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes. Es tracta ja de l´onzena edició d´uns tallers batejats com Aula Oberta d´Escriptura Creativa, que aborden la qüestió amb una metodologia eminentment pràctica, estan destinats a la formació i adquisició d´habilitats per a afrontar la creació literària en elsdiferents gèneres.

El tallers de l´Aula Oberta d´Escriptura Creativa són una proposta del Servei d´Informació i Dinamització (Sedi) amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura (Aula de Lectura i Escriptura, Aula de Cinema, Aula de Teatre i Aula de Poesia) i el Vicedeganat de Cultura, Igualtat i Comunicació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.