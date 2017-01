El Magnànim i la Unió de Periodistes becaràn treballs amb capacitat investigadora

La Unió de Periodistes Valencians (UPV), organització professional que aglutina a vora vuit cents periodistes, i la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d´Estudis, han signat el conveni de col·laboració entre ambdues institucions per crear les Beques Josep Torrent de Periodisme d´Investigació sobre temes d´interés per a la societat valenciana. El conveni té un any de durada i podrà prorrogar-se dos anys més.

En total són quatre beques, cadascuna, de tres mil euros; una sufragada per la Diputació, l´altra per la Unió. Una vegada seleccionats, els treballs seràn editats pel Magnànim en quatre llibres monogràfics dins el seu catàleg de publicacions, amb la qual cosa, el Magnànim, a més de la col·lecció Papers de Premsa, dirigida per Emili Piera, farà un aposta per l´edició de llibres de periodisme. El president de la Unió de Periodistes, també cap d´Economia del diari Levante-EMV, Sergi Pitarch, assenyalava ahir que la idea és «que es fomente la investigació i la reflexió en camps on els mitjans de comunicació privats, a dia de hui, no estan arribant», com per eixemple, explicava, «temes socials com les raons per les quals el ciutadà paga el que paga d´aigua o de llum». Les beques també volen permetre, a persones que no poden publicar en mitjans de comunicació, la possibilitat de presentar els seus treballs d´investigació periodística. Es poden presentar periodistes i estudians d´últim curs de Periodisme.

La selecció de treballs anirà a càrrec d´un jurat nomenat exclusivament per l´UPV entre periodistes de prestigi i experiència en mitjans per garantir, segons diuen al comunicat, «la independència, la pluralitat, i la qualitat periodística dels treballs». Les beques porten el nom de Josep Torrent, un homenatge al periodista de l´Eliana, clau en l´ofici durant l´època de la transició, i que va faltar el 2016.