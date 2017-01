Maria Montesinos debuta a la poesia amb el llibre «Memòria i pell»

Maria E. Montesinos Oltra, mestra d´educació Intanfil i poetessa novel nascuda a l´any 1964 a Vilamarxant, i que viu a l´Eliana des de fa vint-i-cinc anys, presenta demà divendres, dia 20 de gener, el seu primer poemari, baix el títol Memòria i pell. L´acte serà a les 19.30h, al Centre Sociocultural de L´Eliana. Maria E. Montesinos defineix aquest primer poemari amb tres de les paraules del primer poema que va escriure: «senzill, pla, transparent», i amb una cita de l´escriptora Carmen Conde: «La poesia és el sentiment que li sobra al cor i et eix per la mà».

El seu mentor poètic, Jesús Manzano Cano, catedràtic de sistemes electrotècnics i automàtics i poeta guanyador en 2002 del XVI Premi Internacional de Poesia: Antonio Oliver Belmàs de Cartagena i la Comunitat Autonoma de Múrcia, que a més a més és autor del poemari Con la luz, ha comentat de la poesia de Maria E. Montesinos, que de vegades «és un lloc de celebració que necessita compartir amb altres, però també és un lloc de refugi íntim, personal, on recolir-se i recompondre´s».

Manzano també afirma que és la de Maria Montesinos «la poesia de les coses grans del cor i del cos sencer, quan s´entrega a la persona que estima i que l´estima. I a més a més, és la poesia dels xicotets i subtils sentiments, que t´atrapen quan mires a les persones que passen pel carrer i la poesia de les xicotetes coses de la natura, que es manifesten en el pas de les hores durant el dia i la nit, i en el pas dels dies i de les estacions». Segons el seu mentor, Maria E. Montesinos és la poetessa de les grans sensacions de la tardor: la tardor que es vessa en els seus versos amb els els seus colors, les seues nits, els seus núvols, les seues pluges i la seua nostàlgia».