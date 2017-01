L'editorial dels Tintorers premia la tasca de Rosa Serrano

Quan es fa el ganxet amb una pel·lícula, el guionista i el director formen un tàndem irrepetible, pot ser en eixes bicicletes de a dos, sense parar de pedalejar; desenvolupen una activitat en comú aunant esforços pel bé del filme, i si es parla d´electricitat, es parla del conjunt format per dos o més condensadors variables montats sobre el mateix eix.

El tàndem és eixe conjunt d´elements que es complementen. Això és el que vol dir Tàndem, el nom de l´editorial que va fundar allà per l´any de La rata Marieta, la que no té por, la paiportina Rosa Serrano Llàcer, una donota (pot ser es puga gastar com el nom dels homenots?), la que arriba a la nota do, que acaba d´estar distingida amb el premi Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 2017. El guardó és novetat d´enguany, la modesta contribució de l´editorial dels Tintorers en la recerca i/o creació de referents valencians, que cada any vol distingir aquelles persones o institucions que han destacat pel seu treball a favor de la lectura en la societat valenciana i més enllà, bé com a activistes culturals o com a creadores d´una literatura de qualitat.

L'ensenyant, editora, escriptora i activista sociocultural de Paiporta, a més de mare, pedagoga i engrescadora, és una de les figures més significatives de la cultura valenciana, eixa música d´emocions i sentiments.

Rosa Serrano Llàcer (Paiporta, 1945) és llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i fou una de les fundadores de l'Escola La Gavina. Ha estat responsable de Tàndem Edicions i ha col·laborat amb la publicació d'articles i contes en diverses revistes. És autora d'una vintena de títols de narrativa infantil i juvenil, llibres de text i de divulgació científica. Entre les edicions que va promoure, destaca la producció de l'escriptor Enric Valor.

L'acte de lliurament del premi tindrà lloc el pròxim divendres, 3 de febrer, a les 20.30 hores, a l'Hotel Astoria de València.