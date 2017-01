Bambalina presenta un canvi al seu si després de trenta anys de trajectòria

El silenci en la música, l'absència de moviment en dansa; el precicipi del vent, ballant el funambulista; allò que existeix, allò que es fa, que van fent-se, allò que es deixa de fer, allò que es diu, que també es calla; tot allò que sents al melic d'una panxa humana amb cavallers i amades de noms tan dolços com Sofia; això que hom, mai millor dit, és incapaç de sentir, què seria viure sense morir?

Són paraules poètiques que parlen dels mestres del guant i la varilla, l'ombra i les titelles que són Jaume Policarpo, Ruth Atienza i Marisol Limiñana. El trio responsable de la veterana companyia valenciana Bambalina teatre practicable anunciava ahir un discurs filosòfic que té a vore amb el canvi com oportunitat de reflexió i creixement. I és que, segons diuen, «darrerament s'han combinat moltes incidències vitals que han originat una cojuntura de canvi generalitzat al si de la nostra companyia».

Arreu del món

No és d'estranyar. Són trenta anys de trajectòria vital i professional, que són la mateixa cosa, al front d'un vaixell que porta des de 1981 fent teatre de titelles, fent-lo evolucionar i portant-lo per tot arreu del món amb èxit de públic i reconeixement internacional. Pot ser no calen més paraules, com van fer quan el seu últim espectacle proposava un Quijote titella al qual li donaven vida dos actors, David Durán y Jaume Policarpo. «No és d'estranyar que al cap de trenta anys els rumbs personals dels qui conformaven l'eix funcional s'hagen vist reorientats cap altres projectes de futur», diuen. «Ens ha arribat l'hora de concloure este procés presentant el nou equip de gestió, que a partir d'ara mateix ha d'enfrontar-se al repte de redescobrir i desplegar el potencial artístic d'este projecte teatral en un context de crisi generalitzada de la Cultura».

Per a una companyia amb la seua trajectòria, el canvi «lluny d'intimidar-nos, reforça la nostra il·lusió per tot allò que ens espera». Amb compte que en el seu afany per regenerar i dignificar aquesta modalitat artística van crear la Mostra de Titelles a la Vall d'Albaida (1985) i el Museu de Titelles d'Albaida (1997), dues iniciatives que han significat un revulsiu cultural per a la comarca i referència internacional. Va ser a partir de 1990 quan Bambalina s'estableix en València i comença a col·laborar amb creadors com Carles Alfaro, Joaquín Hinojosa, Ramón Moreno, Gemma Miralles, Joan Cerveró, Ricardo Belda, Jesús Salvador Chapi, Charles Ditout, Jean-François Heisser i Peter Csaba. I com les coses del món groc són axí, Bambalina aprofita «per posar-nos a la disposició de tots aquells que conformen el món divers del Teatre que estimem i amb els quals, a partir de hui, volem col·laborar, tal i com ho han fet al llarg de tants anys tots els qui han format part de la nostra companyia».