Les veus callades de Laborda

És un territori que gaudeix del silenci, que fa el temps més intens i durador. Doncs, és l´interior d´un cos amb vistes al mar. És la terra que es protegeix a les teulades banyades, territori agrest, que no viu l´absència com un segrest, doncs als confins de les fronteres, les cooperatives del vi, el cinema d´estiu baix el cel dels estels, infinit, eixes mirades amunt, astronòmiques, botàniques€

Filologia poètica que alça el vol amb la veu del sigil per parlar de les mosques, les vespes èbries de les séquies, els caragols enganyats amb sal i una rata que trau el cap cada tarda per la bocateja. Són arguments d´un nou llibre que parla de la memòria, l´oblit i l´ombra, del tall de llum enmig del no res. Nou llibre i nova col·lecció. El llibre és La memoria de tu nombre, d´Amadeo Laborda, prologat pel periodista Alfons Cervera. La presentació serà en Pedralba el 28 de gener. La col·lecció, La cambra, nascuda al si de Lletra Impresa Edicions i destinada als autors que s´expressen en el castellà de les comarques valencianes d´interior. En el cas d´esta novel·la, dels Serrans (La Serrania), properament, de Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés i Utiel-Requena; també de l´interior de les de Castelló i sud d´Alacant. Les lletres d´interior.

El primer en eixir a la llum: Amadeo Laborda, de Pedralba i València al temps, mitjana edad, quaranta-vuit, estudiós de la Filosofia i les Lletres, passat pel món audiovisual després de la qual cosa va derivar a la restauració d´edificis antics perquè, diu, «tota casa vella té molt de memòria atrapada entre les seues parets i un tant de passat amagat per cada cambra». Cambra, el nom de la col·lecció que acull el primer llibre d´un autor fins ara desconegut, que gasta el virtuosisme estilístic de domini literari. Pot ser, per la cura que dóna l´arqueologia, que l´autor investiga de la mà de les llengues prehispàniques, en especial, l´estudi d´inscripcions sobre el suport del plom dels ibers.

El seu treball és la nova aposta de l´editorial saforenca que regenten Mercè Climent i Juli Capilla, centrada en les publicacions en valencià i que ara ha decidit donar a conèixer la realitat lingüística i literària específica de les comarques valencianes d´expressió castellana. «Una realitat oblidada, i de vegades menystinguda, que, tanmateix, ofereix un fet diferencial propi, específicament valencià i molt ric». Tot i que la base de les obres que es publicaran serà el castellà estàndard, estos llibres recolliran les particularitats lèxiques del castellà que es parla a l´interior de València, Castelló i Alacant. De fet, La memoria de tu nombre inclou un apunt filològic i un glosari de paraules pròpies del llenguaje dels Serrans. Taca, espolsar, basquet, queferoso són coincidents amb el valencià, mentre que del substrat aragonés hi trobem rocha, malfatán o pernil, i ruin i galán. Un castellà que, en paraules dels editors, «està farcit de valencianismes però també d´aragonesismes i de vocables procedents del castellà antic segons procedències». Especificitats lèxiques, sintàctiques i morfològiques que «són majoritària i sorprenentment normatives», afegeixen.