Pascual Granell demana un colp de timó

Quin misteri s'amaga darrere d'aquell medalló d'ivori trobat al coll d'un esquelet emparedat? Quin secret oculta el nom de Cantacorbs? Què passa cada any, la nit de Sant Joan, al cim de la Roca Roja? És L'enigma del medalló (Ed. Bromera). Què és el que passa amb la mesquita de Xarai i l'enigmàtic cofret de Muhamad? Això és El guardià de l'anell (TabarcaEd). Qui són Kuna, Irune i Moloth? I Els dorments, i què passa a l'Arca, que es, també, una guia didàctica? Són, naturalment, personatges de ficció trets de la imaginació (dels contes per a infants) d'aquell qui ahir rebia la Medalla de la Universitat de València, Vicent Pascual Granell (Silla, 1944).

Mestre, expert en didàctica de llengües, estudiós de l'educació plurilingüe, autor de diversos llibres d'ensenyament (Diccionari Tabarca i Diccionari Gregal, aperturistes per a les èpoques en què es van el·laborar) i membre numerari de la Secció Filològica de l'IE. Un reconeiximent que des del principi l'omplia «d'orgull», doncs, «davant un treball més aviat solitari», no és poc «pensar que la meua modesta aportació a l'educació en la nostra llengua haja sigut advertida, i fins i tot, considerada mereixedora d'un reconeixement tan significatiu».

Ja fa vint-i-cinc anys

Pascual Granell, que va escoltar primer la laudatio de part de Maria Conca, va fer una reflexió personal sobre el procés de construcció teòrica i organitzativa d'un model avançat i rigorós d'escola valenciana plurilingüe i intercultural que ell mateixa va començar fa aproximadament vint-i-cin anys. Un model que ja va estar definit al Segon Congrés d'Escola Valenciana el 1998. I ací, la definició, segons Pascual Granell. «L'escola valenciana és l'escola feta en valencià per a valencians, tant per a valencianoparlants com castellanoparlants, de continguts amb vocació universalista, científicament avançats i socialment progressistes, però vistos des d'una perspectiva valenciana?» Pot ser, també, del món del fred doncs, va donar les gràcies d'este plantejament al model bilingüe que va aprendre en llegir Jim Cummins el 1979, irlandés i professor a Ontario (Toronto). Va ser gràcies a ell que es va ficar en contacte amb les noves teories, recerques i bones pràctiques que des de Canadà i els Estats Units s'estenien arreu del món.

Mai en solitari

Aquelles definicions de fa quasi vint anys ja contenien propostes que constitueixen la bandera, ara, del Consell d'Europa, segons va dir al seu discurs. Pot ser, va puntualitzar, en ella falta entrendre «l'educació lingüística com un eina de la planificació lingüística nacional en l'àmbit educatiu». En definitiva, arguments per defensar que el plurilingüisme i l'interculturalitat són les claus de l'ensenyament i van més enllà de les qüestions didàctiques, doncs els nous reptes d'Europa parlen de l'obligació, segons va dir, de conéixer la nostra llengua primer més dues llengües estrangeres. Canvis per als quals demanava resposta, un «colp radical de timó en la política lingüística i la lingüística eductiva» i «com a feina de tots». Pascual Granell reclamava «decisions valentes». I entre d'altres, «un acord entre totes les forces polítiques honest, lleial i convençut»; «visió àmplia de la llengua i les varietat lingüístiques», «una didàctica per a la normalitzció centrada en l'ús de la llengua i tantes coses», així com canvis radicals en els materials curriculars, nous, flexibles, econòmics». «Es hora que els docents abandonem l'ideal d'homogeneïtat lingüística, cultural i acadèmica a les aules», deia, «hem d'assumir que el més important del muntatge educatiu es allò que passa entre els docents i els alumnes en la intimitat de la classe i més enllà de les lleis», afegia. «Necessitem les pares i els pares, i no escatimar diners en l'educació». I clar, també va reclamar la implicacio de la universitat en el model lingüístic educatiu.

No debades, Maria Conca a la seua laudatio va fer referència al passat rajoler dels pares de l'homenatjat, i el rector Esteban Morcillo citava la seua novel·la de El Guardià de l'Anell: «una llantia d'oli il·luminava pobrament l'estança. Al voltant d'una taula de fusta, feta malbé per l'ús, seien cinc hòmens amb rostre preocupat i gestos nerviosos». Tot i donant la benvinguda a La Nau «casa d'estudis, sapienti aedificavit, erigida pels Jurats de la Ciutat de València com a Estudi General per que, segons ja es deia a les «ordinacions» el 1499, los fills de la present ciutat e regne com estranys de altres regnes e províncies puxen estudiar, hoyr e aprofitar en la present ciutat».

Ahir, entre els diferents treballs d'aquest estudiós, Escola Valenciana va ressaltar l'obra Un Model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengües, proposta organitzativa realitzada en col·laboració amb Vicent Sala el 1990.