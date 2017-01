Las Naves va en busca del talent

Des de les pluges de desembre, que van anegar d´aïgua Las Naves Espai d'innovació i creació de València, el centre es troba en un procés de navegació interna cap a l´exterior i viceversa. Primer va ser allò que van nomenar, per raons òbvies, Out of the Box (Fora de la caixa) „del teatre, s´entén„, buscant espais alternatius dins l´edifici per acollir la programació d´arts escèniques. Les filtracions, que van causar el tancament temporal de l´Espai Mutant, han afectat al teatre de nom canviant i a la seua programació.

Ara, Las Naves continua apostant per propostes innovadores tal com marca la casa. I, però, com estratègia per la dinamització de la indústria escènica, acaba d´obrir un procés de selecció de coproduccions en busca dels nous talents, per a la qual cosa ha incrementat la seua dotació econòmica. Seràn quatre coproduccions amb una dotació de 10.000 euros cadascuna. Fins ara, ja s´havia coproduit amb Taiat Dansa, Cris Blanco, Panic map i La Teta Calva. La proposta, de nou, vol seleccionar projectes de coproducció „esta fórmula de tendència inequívoca entre allò privat i allò públic„ entre les companyies i l´Espai Mutant, per tal d´incorporar-les a la programació durant la temporada 2017-2018. Més probablement, per a la programació del primer semestre de 2018. La data per presentar projectes és fins el 10 de març.

Las Naves seleccionarà projectes que tinguen com a objectius la innovació, la creació, la investigació i la difusió de noves propostes, especialment aquelles relacionades amb les noves escenes, amb interès específic i caràcter multidisciplinari. L´eix principal: el teatre i/o la dansa. «Les noves dramatúrgies» són les que interessen al director, Rafa Monterde. «Localitzar el talent creatiu i retindre'l, facilitant l'accés al procés de desenvolupament productiu», s´assenyala.

La proposta es publicita amb la garantia de «transparència» mitjançant una comissió de valoració per a la tria de projectes formada per la direcció, experts independents i programadors. La iniciativa se suma a les ja existens: les produccions pròpies (Poblats en dansa o El fill que vull tindre, i la que està per vindre, El grito interminable, amb Cabanyal Íntim), així com el laboratori Estiu en obres, residències de creació escènica en la temporada de la calor, que enguany complirà segona edició. Un concurs de propostes per a les companyies més innovadores, amb dotació econòmica i espai escènic per a muntar-les.