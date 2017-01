Perles amb focus i llum

La tripulació cinematogràfica amb nom de dona dóna les gràcies pel reconeixement, eixa distinció de cosa, persona o institució entre les altres (coses, persones, institucions), com a conseqüència de les seues característiques i trets. Perquè el cinema, eixe treball domèstic, que també es fa mentre l'arròs, la planxa o la compra, ha estat de reconeixements (i agraïments) dins la IV edició del Festival internacional Dona i cinema, Mujer y cine, Woman & Film, que dirigeixen la cineasta Giovanna Ribes a la part artística i Deborah Micheletti a l´executiva, enguany amb el recolçament de l´IVAC. Tot coincidint amb la manifestació amb capell de llana, el ja conegut com pussy hat, entre el respecte, l'existència i la resistència front al determinisme biològic. Un festival malgrat la pluja i la pedregà.

Ha conclòs la quarta edició del certàmen, monogràfic de dones per a donar visibilitat. Palmarès, palmes i una constatació o coincidència. Entre els treballs premiats hi ha de tres o quatre que són col·lectius, val a dir, que no el signa una sola persona. Alguna cosa així com dir som un solament, però no solament. Perles de ceràmica amb focus i llum.

Col·lectius com el de les basques versadores de bertsolaris, amb les seues Beti Bezperako Koplak (Cobles d'una nit sense matí), del col·lectiu Ageda Kopla Taldea fan denúncia descarnada de la violencia de gènere. Tot cantant i arreant colps a terra, casa per casa el dia de Santa Àgeda. És el Premi al millor curt de videocreació, que arreplegava Naiara Zuria Mauleón. Col·lectius com, també, el del Premi al millor documental, Boconas, de Leonor Jiménez, Montserrat Clos, Sofía Fernánez, de La Mirada Invertida, oferint la seua factura malaguenya per a subvertir llenguatges pejoratius. La història del triple estigma de discriminació per pobresa, per dona i per indígena en el treball domèstic de les dones a La Paz (Bolivia), amb el contrapunt a través de la comunitària Radio Desig, dones indígenes o urbanites unides per la veu comuna.

Com també, treball col·lectiu el d'Intimidade Pública, pel·lícula de la brasileña Luciana Cantó, Premi al millor llarg de ficció, per un treball de sexualitat i amor, d'identitats sexuals i llibertats, quatre contes sobre l'homofòbia, la prostitució, els trans-temes i la bogeria d´aquells que lluiten per covertirse en qui són, doncs «no es pot viure la vida d'una altre».

Encara que, una vegada destacada la col·lectivitat, clar, el cinema és en si mateix un treball col·lectiu. El Premi al millor curt d'animació va recaure en el treball de l'alemanya Sandra Schießl, Chika, die hündin im ghetto (Chika, el gos al ghetto), un conte de pau i supervivència que reflexiona davant d´allò que és negar-se a les prohibicions, primer al fet què els jueus tingueren mascotes, després, al fet què els jueus es reuniren amb les altres famílies per a la deportació.

O com el Premi al millor curt documental, per a la valenciana Paqui Méndez i la seua Campeonas invisibles. El guardó l´arreplegaven la codirectora Ana Victoria Pérez i la judoka campiona olimpica, Ana Carrascosa. Tot per assenyalar el desigual tractament informatiu dels resultats esportius aconseguits per les dones respecte a les categories masculines. «Una espècie de justícia social», diu la directora, audiovisual com a eina educativa.

El Premi al millor curt documental ha estat per a Nagore Eceza i el seu 50 rupees Only, metratge que es pregunta on queda l'amor més enllà de les pel·lícules. L'objectiu, les dones joves a l´Índia, projectant apassionades històries d ´amor segons Bollywood mentre la destinació és el matrimoni amb el Sagai, una qüestió de contracte amb al cònjuge.

El Premi al millor curt de ficció ha estat per a l'hongaresa Gyöngyi Fazekas per Képzavar (catachresis) (Soroll Ruido (catacresis)), un mot metàfora pel qual es designa un objecte que no posseeix una denominació específica amb un mot que designa un altre objecte amb el qual té certa analogia. Què va a passar si et mires en l'espill durant massa temps? Una pel·lícula sobre matrimonis disfuncionals, cicatrius i arrugues, benvingudes. I molta paciència, l´acceptació de l'altre.

El Premi per al millor curt de ficció va ser per Geschützter raum (Espai segur), de l'alemanya Zora Rux. Història d'amor entre els refugiats a Berlín i una agressió sexual pel mig. I el Premi al millor llargmetratge documental, amb Menció especial, va ser per a Play me Burlesque, de Malgorzata Saniewska, (USA), al costat de Peekaboo Pointe i Tansy, un íntim retrat de l'escena del burlesque novaiorqués, la en aparent extravagància de personatges dels cabarets underground, que de la nit és d'on també s'aprèn.

Cansats de l´habitual

En roig encés, premis espanyols, bascos i valencians entre alemanys, nordamericans, hongaresos i brasilers en una edició en la qual Giovanna Ribes, feia reflexions. «Haver notat que sobretot la gent jove sent necessitat de veure altres coses, cansats de les pel·lícules habituals. Hem d'aprofundir en estos públics», deia mentre destacava taules redones i l'interès que han encés «al tractar temes habitualment desconeguts sobre distribució i exhibició». Com també, la visita de directors de foto com Eva Díaz o Almudena Verdés, o dissenyadors de vestuari com Cristina Rodríguez i Giovanna Ribes Esteve. Ganxos en una edició que ha homenatjat la multidisciplinar Amparo Climent. Una edició amb un cartell a càrrec de la italiana Giulia Morandin; la realitzadora del guardó, Victòria Cano, i amb un jurat format per Sandra Mora, Marisa Crespo, Serena delle Donne, Henar del Paso, Ana Millás, Maria Trénor, Antonia Bueno, Jaylan Salah, Pilar Pérez Solano o Yvonne Blake. Un jurat que s'ha sentit «incòmode per la qualitat tècnica i artística» de les cintes a competició. El criteri: seleccionar en proporció de la intervenció femenina en el guió i la temàtica de visibilizació de la dona.