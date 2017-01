Fusió poètica al carrer En Llop

Quin sabor tindrà la llum sobre el plat? S´hauria de preguntar a la poesia, de la qual fa veu (i ampolla) el restaurant valencià que també fa gran fusió Chez Lyon conegut, a banda de pels seus timbals d´ànec confitat i el guisat de bacallà i all, per les seues vetlades poètiques de l´últim diumenge de mes. En esta ocasió, el torn és per al declamador a cau d´orella que és Vicent Camps (Xirivella, 1958) i la seu germana Lola Camps. Veus de generacions diferents (divuit anys els separen), unides per la mateixa passió única, la poesia no sols escrita, aquella que necessita la llengua per existir. I ja se sap que el vi ajuda a la veritat, amb missatge, lletra o dibuix, a l´altra banda de la riba.

Poesia dita en veu alta és el nom del projecte que, un any més, i van quatre, enceten al conegut restaurant del carrer En Llop, que regenten Francisco Mateu i Anna Pérez. Campanya de promoció de la poesia recitada principalment en valencià, que mostra mensualment el treball de diferents poetes al llarg de l´any. Diumenge 29 serà la primera sessió de 2017 (18.30 h). Se recitaràn poemaris d´uns que són nascuts de l´Horta i que vénen de família d´actors, iniciada pel güelo d´ambdós, Ricard Camps, d´ofici, apuntador professional de teatre.

Diumenge ficaràn a l´abast dels bons oïdors paraules tendres i senzilles. Ella llegirà lletres del seu Mare in itinere, amb el qual va guanyar el premi Flor Natural en els Premis literaris de Paterna 2015. Un poemari de Babilonia edicions que va nàixer en els viatges en tren que a diari realitza des de València a Castellò pel seu treball. L´itinere, segons explica el seu germà, té a veure amb el moviment d´una que és mare i ha de fer conciliació laboral. «Jo t´espere, tu m´esperes, nosaltres t´esperem. Així es la vida, una andana de rodalia/ on tots esperem/ algun dia, a trenc d´alba». Lola Camps també llegirà versos del seu treball inèdit Hormonas.

Vicent Camps, per la seua banda, llegirà poemes Sense poesia, del poemari inèdit Els botxins de la innocència, on arreplega, segons conta, «les inquietuds d´un ser innocent que viu poetitzat i que puc ser jo mateix». Camps, que és declamador professional per obra del Micalet, és un narrador oral amb més de vint anys d´experiència i una obra que deriva, com les ampolles, entre la música i els poemaris, doncs ha treballat de de las Voces del extremo amb la Fundación Juan Ramón Jiménez, passant per Machadianament, Marc Granell, Pena Capital o El Clot de la Lluna, entre d´altres, amb el cantautor Lucho Roa i concertistes de guitarra com José Guerola, Sergio Santes i Miquel Pérez Perelló; el contrabaixista Vicent Climent o el grup de música La Dispersione, els Obrint Pas, Jordi Gil o el Niño de Elche. «Sense poesia no hi són els somnis/ i sembla pedra la pedra i vida la vida», diu.

Les vetlades poètiques, segons Fracisco Mateu, ens vénen de gust. «Hi ha bon ambient i silenci. A més a més, sempre unim la poesia amb un projecte solidari». Si en altres ocasions han treballat amb Acnur o Creu roja, enguany destinaran els beneficis per a la protectora d´animals Galgo 112.