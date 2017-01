El Museu d'Història inicia un cicle sobre el Blasco Ibáñez periodista

Amb el lema Vicente Blasco Ibáñez. Els articles periodístics, el Museu d´Història de València acull a partir de demà un cicle de conferències sobre l'il·lustre escriptor, una de les figures més rellevants de la cultura valenciana, autor, entre d´altres de Flor de mayo, Sangre y arena o Los cuatro jinetes del Apocalipsis, per dir només tres.

Les ponències formen part del cicle de cursos i conferències organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València, en col·laboració amb l'Associació Vicente Blasco Ibáñez, dirigit i coordinat pel seu president Fernando Millán, i s'impartiran al llarg de tot l'any en diferents espais museístics de la nostra ciutat.

El cicle pretén aprofundir en les diverses facetes de Blasco Ibáñez com a escriptor i periodista i s'ha organitzat entorn a tres temàtiques que es desenvoluparan en tres museus diferents. El Museu d´història de València donarà cabuda als articles periodístics. La Casa Museu, es dedicarà als contes, relats i novel·la curta, i el Museu de la ciutat, a la seua novel·lística.

Les activitats començen demà en el Museu d´Història amb la conferència, Contra la restauración, i continuarán el 23 de febrer (Contra la guerra de Cuba), el 23 de març, (Contra Rodrigo Soriano); 27 d´abril (Contra el imperialismo catalán), 25 de maig (Sobre la I Guerra Mundial); el 22 de juny (Sobre el militaris momejicano); el 28 de setembre (Sobre la dictadura de Primo de Rivera); el 26 d´octubre (Sobre educación); el 30 de novembre (Sobre la ciudad de Valencia) i el 21 de desembre (Sobre la civilización). Pel que fa a les activitats novel·lístiques, el proper 16 de febrer s´abordarà el tema El folletín político: «La araña negra» y «Los fanáticos», al Museu de la Ciutat.