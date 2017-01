El Premi Soler i Estruch de Castelló de la Ribera augmenta la dotació

Els Premis literaris Castellum Ripae són una mostra del compromís de Castelló de la Ribera amb la cultura. Enguany ha convocat de nou el Premi d´Assaig Vicent Ignasi Franco, el Premi Ausiàs March de poesia infantil i Premi Soler i Estruch de narrativa, aquest últim amb un augment de la dotació de 2.000 a 2.500 euros.

Edicions del Bullent publicarà l´obra guanyadora del Premi Soler i Estruch de narrativa. Es poden presentar obres amb una extensió de 70 a 100 fulls per una sola cara. El termini per presentar els originals acaba el dia 3 de juliol de 2017 i el veredicte se sabrà el 9 de setembre. L´any passat va guanyar l´obra La llum de les estrelles mortes, de Josep Manel Vidal, que apareixerà el proper mes de febrer i de la que ja es coneix la coberta, escollida per votació popular a les xarxes socials. Altres guanyadors són Vestida de lluna, d´Elvira Cambrils; Tot interior, d´Enric Camps; Pell de gat, de Ma. Victòria Lovaina; Humors agres, de Sico Fons; Efectes secundaris, de Jovi Lozano-Seser, o El vol de les papallones, de Maurici Belmonte.

A més, es convoca també el premi Premi Vicent Ignasi Franco per als treballs d´assaig.