Vilalta: «Som iguals en dignitat, però no ho som en drets humans»

Una persona, pel fet de la seua condició humana, ha de tindre la garantia d´una vida digna. Ho diu l´ONU des de 1948 i ho recorda el VIII Festival Internacional de Cinema i drets humans de València, Human Fest, que ahir es presentava a la Filmoteca i que tindrà lloc del 10 al 17 de febrer en diferent seus de València, amb noves seccions (dedicades al curt i a la dona) i l'estrena de cinc llargmetratges , tres inèdits a Espanya i dos estrenes mundials. Entre elles, Transit Havana, de Daniel Abma i Just a Normal Person, de Malinj Björkman-Widell, sobre els drets de les persones transexuals. La tercera estrena significativa, An insignificant Man, de Khushboo Ranka i Vinay Shukla, un documental sobre el moviment polític en India, equiparable al 15M. També, estrena en primícia de la valenciana La estrategia del silencio, de Vicent Peris, sobre l´accident de metro i Testigos, d´Emilio Martí, rodada «en els camps d´exclusió d´Europa», com els qualificava el director del festival, Jaime Vilalta.

«Dets humans vol dir l´accés a la dignitat com a persones. Som iguals en dignitat, però no ho som en drets humans», assegurava. El cinema que s´inclou en este certamen utilitza el sèptim art com eina per dir «que tots som corresponsables. M´agradaria dir-li a la ciutadania que no són responsables els governs estatals, autonòmics i europeus, que la responsabilitat és nostra. Ha arribat el moment d´assumir el que passa a com a ciutadans», deia Vilalta, un director que ve del món de l´abogacia i que afegia: «Volem ser transformadors, obrir les ments i mobilitzar, remoure consciències», raó per la qual després de cada projecció hi haurà col·loquis. El jurat estarà presidit per Montxo Armendáriz i Puy Oria, amb la col·laboració de Ricardo Macià, Fanni Grande, Carlos Madrid, Giovanna Ribes, Maria Escalona i Nanguan Manzam.

Reflexió provocadora d´un cinema que vol ser testimoni de les injustícies. Cinema i festival com exemples de procesos cooperatius. Docns la convocatòria compta amb entitats coorgantzadores com Moviment contra la Intolerància, Amnistia Internacional, Servici Jesuïta Migrant, Universitat Europea, EASD, Coordinadora d'ONG País Valencià, Pobresa Zero, C.M. Rector Peset, Lambda, Ambit, CEAR, Entreculturas i altres entitats cíviques de la ciutat que han fet possible ampliar el festival i portar als cineastes.

Octava edició d´un certamen organitzat per la Fundación por la Justicia amb la col·laboració de Caixa Popular, amb un Paco Alós que feia una crida a «la responsabilitat personal per defensar els drets cada dia». La presentació, amb nutrida representació institucional. Des del director adjunt de CulturArts IVAC, José Luis Moreno, el director del MuVIM, Rafael Company, el vicerector de Cultura i Igualtat de la UV, Antonio Ariño. Tot resaltant, este últim, una reflexió sobre el canvi que ha experimentat el context geoestratègic en un any en el qual «multitud de persones han virat la visibilitat del seu discurs i l´han fet explícit», com per eixemple, a USA.

«Ara més que mai ha arribat el temps que molts ens impliquem en la defensa dels drets humans». Afirmació que agafava Company per afegir que «els problemes del món no van camí de solventar-se. Hi ha per davant una tasca important. Són temps durs i més que ho seràn», afirmava reclamant el «vot humanitari».