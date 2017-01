Beniarbeig obri els Encontres de cinema marca de la casa

Ella continúa sent la més sexi. Vivien Leigh, és clar. I el que no era Burt Lancaster, com li deien, recargable? Llàstima que es tornara loca (ella). Segurament és que quan bufa massa el vent, tot s´ho emporta, cap inclòs. Gone whith the wind? en valencià, saber el vent i no saber el torrent. Tot ficció d´una pel·lícula que hui encara es pot vore si hi ha la paciència de les 3 hores 58´ de metratge i un rodatge de 125 dies a Atlanta, eixe sud d´enfront el blau; film que va suposar canvis en la tècnica cinematogràfica o això diuen els qui no ho entenen.

Qui no vullga veure la pel·lícula, sí pot veure ara els cartells de cinema antic, que a milers els té guardats (per il·lustrar al personal) este professional viciós del col·leccionisme, com correspon als amants del seté art, que és Paco Moncho. Vici sense pecat, doncs. Col·leccionisme intens el del seu Catàleg de Prospectos de cine de España, programes falsos inclosos. «Ell és qui diu això de «lo que hoy no existe, mañana puede existir». Sense oblidar-se de distingir entre la Sirena del Cantábrico i La Hermana de San Sulpicio, s´ha d´estar atent als programes. Acudits, tots, per parlar de la 4ª edició dels Encontres a Beniarbeig, que començaren anit amb la inauguració de l´exposició Prospectes i cartells de cinema antic i la conferència de Moncho, que parlava de L´evolució de l´aparell publicitari de les distribuïdores de cinema a través dels prospectes, cartells, guies i fotocromos, des dels origens del sèptim art (1895) fins el final dels setanta.

La quarta edició d´estos encontres s´obri amb una intensitat que arribarà fins el mes de maig, a calibrar, dimensionar o com diuen a La Marina Alta, «endinsar-se» en les dimensions literàries del setè art. Activitats que acull la llar dels jubilats d´un poble xicotet, gran de tradició i tranquilitat, que es pot trobar a la fita entre la Rectoria i el Marquesat de Dénia, al peu dela Segària, creuat pel riu Girona. I no sols, docns el que també creua és el meridià zero a partir del qual es mesuren longituds. Eixe que es correspon amb la circumferència imaginaria que uneix els pols, que té nom de ciutat anglesa, amb el vist i plau de la marca de la casa.

Beniarbeig, eixe poble de cases blanques, tarongers i ametlers, ofereix ara «una oportunitat» per saber-ne més de com ha evolucionat l´aparell publicitari d´això que és a la vista de tothom. I és que Gone whith de wind va ser una de les grans hipersuperproduccions de la factoria, de les primeres a color el 1939. I qui era ell? Clark Gable, que va perdre a la seua dona en la realitat, Carole Lombard, en un accident d´avió, es va tornar boig i es va enrolar en la força aèria de la segona guerra. Va fer animalades per a que el mataren però va sobreviure i, és clar, convertit en un heroi. Històries de cinema, si més no.