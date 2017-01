Reus del fluir d'allò etern

El Museu de Prehistòria de València afronta «sense complexos» El sexe en l'època romana, una mostra que posa al descobert la desinhibició i disbauxa d´aquell poble, també els seus tabús i la doble moral, a través d'una selecció de 79 peces arqueològiques procedents d'onze museus, reproduccions de les pintures de Pompeya i suggeridors textos d'autors llatins.

La mostra, que s'exhibirà fins al 30 d'abril a València, arriba a la ciutat després d'haver estat visitada per més de 80.000 persones a Catalunya i el País Basc, encara que la capital del cap i casal serà l'única que podrà veure per primera vegada reunides les quatre Venus catalanes originals, procedents de Barcelona, Badalona, Empúries i Tarragona.

Així ho va destacar ahir la directora del Museu d'Arqueologia de Badalona, Margarida Abras, i el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Roda, organitzadors d´esta exposició itinerant, la primera que produeix la xarxa de museus catalans Arqueoxarxa. A l´acte ha estat també el diputat de Cultura, Xavier Rius, i el cap de la unitat de difusió didàctica i exposicions, Santiago Grau.

Comisariada per Joan Mayné i Esther Gurri del Museu de Badalona, el recorregut expositiu desvetlarà al públic els aspectes més íntims de la vida sexual dels romans, amb històries divines i humanes plenes d'aventures amoroses, estratègies de seducció, passions, transgressions, enganys i desenganys. S'endinsa en les seues intimitats «sense complexos però amb rigor científic», ha subratllat Roda. El matrimoni i l'adulteri, la masturbació, les postures sexuals, l'homosexualitat i la prostitució són altres dels temes que s´aborden, raó per la qual està dirigida essencialment a un públic adult.

Tanmateix, la mostra alberga objectes de tipus religiós o amb finalitat ritual i elements de la vida quotidiana, entre els quals destaquen la Venus de Badalona, el Falo de Sasamón o un extens conjunt de llums eròtiques que cridaran l'atenció del visitant per la seua bellesa i per ser molt explícites.

Matrimoni, déus i vicis

El recorregut expositiu estarà acompanyat en tot moment dels autors clàssics. Els consells d'Ovidio, Sèneca o Plauto serviran per a contextualitzar les peces que s'exposen i que es divideixen en quatre grans àmbits. El primer, Sexe i matrimoni, està dedicat a les relacions entre homes i dones, la seua evolució a través del temps i la posició de corrents filosòfics com l'epicureisme i l'estoïcisme enfront de les relacions sexuals i el matrimoni.

El segon, Sexe, seducció i bellesa, parla de l'atracció física i dels recursos que es podien utilitzar per a seduir la persona desitjada. En aquest apartat, es poden llegir, entre altres coses, consells de bellesa per a dones i peces amb formes fàl·liques de les quals bevien els antics romans.

La tercera secció, Vicis privats i pràctiques sexuals, descriu les diverses formes de gaudir del sexe documentades a la societat romana i la consideració que es tenia, incidint en les múltiples relacions que es podien entaular fora de la parella legalment establida, ja fora amb persones del mateix gènere, amb persones que cobraven per a practicar el sexe o fins i tot amb animals. Escenes i relats sobre la vida sexual dels ciutadans es barregen amb peces domèstiques amb decoració eròtica. Seguidament, el visitant es trasllada del món dels homes al món dels déus. I és que la Sexualitat divina servia com a pretext per a justificar la vida sexual dels humans. Júpiter, Venus, Cupido, Hermafrodita i Bacus tenien les seues estratègies de seducció, les seues aventures, i els seus enganys i desenganys.

Parlant de vicis

L'exposició es completa amb un cicle de conferències que arranca el 8 de febrer, amb El sexe a l'època romana a càrrec d'Esther Gurri, comissària de la mostra i conservadora del Museu de Badalona. Li seguirà el 22 de febrer la xarrada del catedràtic de la Universitat Roviera i Virgili Joaquín Ruiz d'Arbulo sobre El negoci del sexe i conclourà amb la conferència del catedràtic de la Universitat de Barcelona, filòleg clàssic i epigrafista Marc Meyer sobre Vida sexual dels emperadors a través dels seus clàssics.