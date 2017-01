Artistes valencians que han rodat pel món

«Els llibres que faig és una memòria, com ha canviat tot tant€». Qui parla és el natural de la ciutat de València, Rafel Sena, de professió fotògraf d´estudi, tercera generació, estudiant i addicte empedreït a les Belles Arts. Rafel Sena ha presentat al Centre Octubre el llibre Grans intèrprets valencians de l´espectacle (Denes). Un recull de més de 250 biografies dels personatges de quan el temps era temps, i no tant; gent de la faràndula que allà on anava, embaixadors dels bons humors, mostrava eixe «esperit artístic que, com a mediterranis que som, portem al cos. Sempre s´ha dit que els valencians som un poble d´artistes, ja que per tot arreu del globus terraqui trobem algun que altre natural del país, introduït en el món de l´espectacle, de primera figura o de bulto, tant se val». Riu.

Una feina, d´estes de formigueta, que a poc a poc es transforma en tresor per cantar després com la cigala, que no el Diego. «Primer vaig fer el llibre Els espectacles públics de la Ciutat de València, que Josep Lluís Sirera em va fer el pròleg. Cines, teatres, i tot ha desaparegut. També el dels carrers, amb més de mil pàgines. Ara el dels intèrprets, que com els valencians estàn per tots els llocs€ i és que a mi de jovenet m´agradava molt. De carabasses n´hi han», diu amb el somriure socarrò que té més gran que el Sena, el senyor Sena. «Molta gent m´ha dit, ai, no sabia que este era valencià. I mira, Jorge Mistral era d´Aldaia, el príncipe Gitano, de Russafa, Lolita Garrido, de Manises. La Lucrecia Bori, gran cantant d´òpera. He ficat a tots els valencians, de Vinaròs a Oriola». Riu. Un llibre que és també un document important. «Hem viscut i vivim en terrenys plens de dificultats i este llibre documenta els triomfs i peripècies que han hagut de gaudir o sofrir la majoria d´intèrpretes, durant llurs trajectòries professionals, dels quals, ací, trobareu un bon grapat de biografies dels esmentats, de segles, comediants. Un món màgic al qual Rafel Sena li té confiança. «Malgrat els entrebancs, en esta terra continuaran sorgint magnífics treballadors constants de la cultura manifestada en l´espectacle. No ho dubteu i continueu aplaudint-los. S´ho mereixen», diu, i riu. I a ells els dedica el llibre.