Els candidats als Goya, en Campanar 32

El suport físic de Culturarts-IVAC ha fet efecte i hui el conseller Vicent Marzà rep els valencians nominats als Goya 2017, l´edició número 31 d´una gala que es celebrarà dissabte a Madrid. En concret, el conseller es reunirà amb el compositor Luis Ivars, candidat a un Goya per la cançó Descubriendo India, de la pel·lícula Bollywood Made in Spain; la productora María Zamora, nominada pel curt La invitación, de Susana Casares; i el productor Cristian Guijarro i el compositor Arnau Bataller, pel curt Graffiti, també nominat a millor curtmetratge, que ha estat dirigit per Lluís Quílez amb guió d´este mateix i de Javi Gullón.

Un curtmetratge, este últim, que també està nominat als Oscar. Un treball de ciència ficció ambientat a un món apocalíptic, en el qual un únic supervivent (Oriol Pla), descobreix que hi pot haver algú més en la ciutat fantasma que l´acull, Prípiat, en l'àrea d´alienació coneguda per sofrir els efectes de l´accident més greu de la història de l´energia nuclear. El curt es va rodar amb un important treball de direcció artística a Ucraïna, com també a una fàbrica de pollastres abandonats d´Alzira i en l´antic economat en ruïnes de Port de Sagunt. Un curtmetratge que parla de la soletat i del poder de la imaginació, incidint qual estilet en la comunicació que hui es fa als murs, en este cas, un fresc de Paradise Beach.

Pel que fa La invitación, és una comèdia dramàtica sobre l'amistat entre dues xiquetes amb la crisi com a teló de fons. Davant el compromís de convidar a les seues amigues a dormir, Silvia tindrà que esforçar-se per tal d´amagar el secret millor guardat de la casa. D´altra banda, Bollywood made in Spain, de Ramón Margareto, és una pel·lícula musical basada en fets reals, la història d'amor entre una ballarina espanyola que emigra a Índia i un actor hindú. Tots dos acaben viatjant fins a Alacant, la Ciutat de la Llum, a la recerca d'una oportunitat. Amor musical, intercultural i espiritual entre Orient i Occident.

La Gala dels Goya es podrà veure, a banda de en la televisió, en pantalla gran dels cines Capitol de Madrid, on es va fer la primera edició d´este festival en 1987, en la qual va guanyar El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán-Gómez.