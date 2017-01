Esglais al retaule i les polzades

L'artista dels grans rituals, els elements primordials i els últims sopars, que és Jesús Herrera Martínez, acaba de guanyar la IV Beca Artística d'Espai Rambleta amb un projecte de pintura. El seu títol en llatí Spatium Hermeticum (Espai hermètic). La seua intenció: provocar una reflexió al voltant de les estratègies tradicionals d'exhibició com, per exemple, les que utilitzava el museu decimonònic. En el seu cas, un joc amb la instal·lació sacra de fàcil lectura. No es tracta de l'últim os vertebral sinó de jugar amb els elements que tradicionalment ha utilitzat la pintura: el políptic, el retaule, l'abside, la capella€ Herrera indaga sobre el seu display (pantalla), una cosa així com «les seues formes de mostrar-nos les obres, de narrar-nos-les», en un projecte que remet al que també treballa un artista molt influent, el novaiorquès Bill Viola, expert en els temes contraris, la dualitat entre la llum i la foscor, que experimenta a partir dels mitjans electrònics amb resultats bells.

Un display és un espectacle destinat a l´entreteniment públic, una exhibició de focs artificials si s´utilitza com substantiu, que com a tal, també refereix a un dispositiu electrònic per a la presentació visual de dades, una pantalla de color de 17 polzades, per exemple. Si es fa servir com a verb, display es fer una exposició prominent (d´alguna cosa) en un lloc on es puga veure fàcilment. L'interrogant que es planteja l'artista pregunta si és possible «una narrativa pictòrica contemporània simulant un espai simbòlic sacre o si un display al·legòric pot compactar una sèrie pictòrica polièdrica».

Rambleta amb volum dins

El joc de la proposta: una instal·lació pictòrica que crearà un volum dins la Rambleta, este edifici que en el seu pati alberga taules a l'aire lliure. El programa iconogràfic de l'artista de Petrel li permetrà desenvolupar una cosmogonia personal a partir dels elements primordials (aire, aigua, terra i foc) i els humors o temperaments com a excusa. Allò flegmàtic, sanguini, colèric i melancòlic.

Entre les seues targetes de presentació, a Herrera se li pot veure entre columnes de fum, que utilitza com a element desestabilitzador, un indici, una alarma: «m'encanta fer-lo servir per trencar la calma i la delicadesa de la pintura, per la seua bellesa formal, i alhora informe, i per la impossibilitat d'analitzar-lo, perquè està sempre canviant. Em sembla un element fascinant, igual que el foc », diu. A Herrera també se li pot trobar en una fotoacció que va realitzar en un projecte fet a Mèxic el 2003, amb la beca Alfons Roig de Diputació de València. «Estava investigant sobre el paisatge, l'observador, l'espectador, el fet d'observar quadres de paisatgistes romàntics contraposats amb el paisatge de les grans megalòpolis com DF».

Aquella investigació sobre la representació (en pintura) del paisatge el va portar al record d'un viatge. I es pot trobar a l'artista mirant l´obra d'un altre, concretament El passejant davant d'un mar de núvols, de C. Friedrich, romanticisme alemany del XIX, en resposta subjectiva i emocional al món natural, paisatges al·legòrics davant cels nocturns, boires matinals, arbres estèrils o ruïnes gòtiques.

Estrats, acumulacions i vincles

Spatium Hermeticum és el punt de partida de la investigació marca Herrera. «Pretenc construir físicament un espai per a les pintures amb l'ànim de construir eixa cosmogonia personal, tot i que he d´admetre que no és narrativa convencional, més bé és polièdrica, per estrats, acumulativa». «La pregunta és si puc omplir de contingut un gran retaule amb tot allò que em preocupa o m'obsessiona i que el resultat siga un espai en el qual l'espectador puga sentir-se esglaiat, atrapat, que s'oblide que està en una sala d'exposicions i connecte amb qui sap qu耻. «De tot el que propose pot eixir alguna cosa boja, diferent, pertorbadora», diu.

En el seu cas, la pantalla (display) serà una al·legoria i el resultat de la beca, que per a Herrera és una manera de no perdre els vincles amb València. L´alacantí va canviar la seua residència a Copenhaguen per coses de l'amor, i encara que ara li toque viure a Dinamarca per raons òbvies, és dels pintors que s´emporta l'estudi darrere. Els últims anys ha treballat a Rio de Janeiro (El paisatge en el nou Occident), La Pau, Sao Paulo, Mèxic, Roma (Reial Acadèmia d'Espanya), i ha fet residències a Casa de Velázquez, l'Havana o Bucarest. I tot, des del seu pas per l'institut Azorin de Petrel, la Politècnica de Valencia i l´Accademia di Belle Arti di Venezia. I si bé assegura que a Copenhaguen, «té una oferta molt atractiva i un lloc de treball increïble, res és comparable amb Russafa», diu, «per això mantinc l´estudi, perquè encara que xicotet, mai cal perdre els vincles. La beca de Rambleta és una manera de mantenir-los», afirma.