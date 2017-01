Paiporta llança els «Rogles de Babel» per a dinamitzar l'intercanvi de llengües

La regidoria d'Educació de Paiporta ha anunciat la creació dels Rogles de Babel, un projecte de dinamització i intercanvi de llengües i cultures basat en la participació, l'aprenentatge i la pràctica d'idiomes que Toni Torreño presentava com «una oportunitat magnífica d'enriquiment personal i col·lectiu i un antídot contra la intolerància i la xenofòbia». Els Rogles de Babel consistiran en grups de persones que es reuniran en cercles, plataformes d'intercanvi lingüístic i cultural que poden cristalitzar en formats diversos com grups de conversa, alfabetització d'altres escriptures, inciació a algunes llengües o cogestió del voluntariat o bancs lingüístics.

El termini per a formar part dels Rogles estarà obert fins al 3 de febrer. Els interessats poden proposar les llengües que desitgen practicar, i la forma en què volen fer-ho. Les possibilitats són, pel moment, grups de conversa o bé projectes propis. Els grups hauran de tindre una participació mínima de cinc persones, a més d'un guia, i es podran desdoblar si sobrepasen els 10 membres. Altres iniciatives es tindran en compte si encaixen amb esta filosofia. La iniciativa es posa en marxa, entre altres raons, per la necessitat d'adaptar-se a una realitat plurilingüe com és la Unió Europea , així com per l'impuls que mostra la ciutadania per aprendre idiomes. A més, el poble ha rellançat l'agermanament amb la localitat italiana de Soliera.