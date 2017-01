La ruta Xi'an-València-Cantón

El González martí, comença demà un cicle de conferències sobre les Mercaderies de la Ruta de la Seda. Xi´an-València-Cantón. Una exposició, comissariada per Pilar Espona, que exhibeix una selecció de tèxtils i peces de ceràmica relacionades amb la Ruta de les Espècies. El visitant podrà observar les diferències entre el disseny de la ceràmica i dels tèxtils, vinculats sempre a la moda i els costums de cada època. Per la ruta oriental desde Xi´an arribaren per terra i mar, entre altres mercaderies, porcelanes i sedes que van ser posteriorment imitades i adaptades als gustos europeus. La mostra comença amb peces de ceràmica de les dinasties Ming (S. XIV-XVII) y Quianlong (S. XVIII) i un altra de ceràmica valenciana de Manises (S. XV), al costat d´un repertori de correspondència de la família Canet, comercials de seda valencians (s.XVIII) i un teixit de seda natural adamascada labrada, cedida pel Col·legi de l´Art Major de la Seda de València. A la imatge, un pay pay, donació de Rincón de Arellano-Castellví Trenor.