De les Useres al llegat hospitalari

Si ens preguntem què tenen en comú els Pelegrins de les Useres amb Carta de Poblament de Torrent, poca gent ho sabrà, però aprofundint en les arrels de la història, estes s´entrecreuen més del que coneixem. Aprofitant la tradicional pelegrinació, un dels actes culturals, religiosos i etnogràfics més antics del territori valencià i l´origen del qual es remunta a la fi de l´Edat Mitjana, l´Ajuntament de Torrent va organitzar una de les seues Rutes Hospitalàries a Sant Joan de Penyagolosa.

Un centenar de veins i veines, en dos autobusos, van poder traslladar-se, per unes hores, als origens de la nostra cultura com a poble i com a societat. Recordem que el Monestir de Sant Joan té històricament una estreta vinculació amb l'Ordre de l'Hospital, fundadors del Torrent actual amb la Carta de Poblament Amb motiu de la commemoració de l'atorgament d´esta a les primeres families pobladores, després de la conquesta de Jaume I, la delegació de Cultura i Turisme de l'ajuntament i l´empresa Mapa de Ruta va començar en 2016 un cicle d'excursions per conèixer el patrimoni que ens parla dels orígens de Torrent. L'any passat van visitar el Castell de Montesa i l'Església de Sant Nicolau i el conjunt històric de Sant Joan de l'Hospital a València.

Continuant esta activitat i donat el bon acolliment de les anteriors, enguany hi haurà més visites a llocs vinculats a l'Ordre de Sant Joan de l'Hospital, ja que van ser construïts per l'ordre que va fundar la capital de l´Horta Sud i van tenir un paper fonamental en la conquesta de València.

En este sentit, Sant Joan de Penyagolosa, pertany a l'origen a l'ordre de l'Hospital i segueix mantenint l'enigma i el misteri dels llocs sagrats construïts en zones de muntanya. Allí el control del territori era fonamental perquè servien de base a la repoblació amb famílies cristianes i els garantien la seva protecció. El santuari de Sant Joan de Penyagolosa és un lloc de visita imprescindible per a qualsevol valencià donat que és una peça clau en la nostra cultura, a més de situar-se als peus de la muntanya més emblemàtica de la nostra terra.