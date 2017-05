La cançò d'autor té una cita a Xàtiva

València va descobrir ahir el cartell de la segona edició del «Festival Música i Lletra. Xàtiva, cançó d´autor» amb artistes com Albert Pla i Diego Cortés, Cesk Freixas, Mireia Vives i Borja Penalba, Abraham Rivas, Ses o, Les Kol·lontai. El Festival Música i Lletra (MiL) es consolida així en la seua segona edició com el festival de cantautors de referència al territori valencià. Enguany el festival creix i constarà de 12 concerts en els quals 17 artistes actuaran entre el 20 de maig al 17 de juny a la capital de la Costera.

El Festival MiL es desenvoluparà majoritàriament al Gran Teatre de Xàtiva, però també en diverses places de la ciutat amb la voluntat d´estendre el festival per tots els racons de la població. Per això, el MiL compta també amb un grapat de xicotetes actuacions en format showcase o aparador d´autors menys coneguts però no menys importants, com la ja consolidada uruguaiana Inés Saavedra, els valencians Carles Pastor, Pau Miquel Soler, Alfonso Copé, la catalana Sílvia Tomás Trio o el xativí Carles Vila. Marca de la casa és que el festival garanteix condicions laborals dignes per a tots els artistes que hi participen, cosa que no sol passar en la majoria de grans festivals.

En esta edició la meitat dels artistes són dones. Segons Feliu Ventura, director artístic de l´edició d´enguany: «No ha estat una tria premeditada però sí conscient. En l´àmbit de la cançó d´autor, no hi ha excuses per no programar cantautores sense haver de renunciar a la qualitat artística». L´aposta del Festival per les veus femenines es culmina amb el concert de la gallega Ses i Les Kol·lontai, un grup de cantautores format per Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal. El concert, amb entrada lliure, se celebrarà el 10 de juny a la Plaça del Mercat de Xàtiva amb la complicitat dels establiments del Mercat que engalanaran l´espai.

Enguany la regidoria de Gran Teatre de Xàtiva, organitzadora del Festival MiL, ha comptat amb Feliu Ventura, cantautor i activista cultural, que ha configurat un cartell que desglossa diferents estils i maneres d´entendre la cançó d´autor, a més, en diverses llengües i de múltiples procedències geogràfiques. Ventura proposa una programació que desborda la iniciativa municipal i treballa de la mà d´entitats i establiments locals, amb la voluntat de convertir la ciutat en la vila valenciana de la cançó d´autor per excel·lència.