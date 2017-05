Disfrutar i ballar a pas de formiga

Benicàssim tornarà a ser l'epicentre de la diversió infantil amb el V Formigues Festival, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig a la zona de Vilacamp. El CEIP Santa Águeda va acollir ahir la presentació de l'esdeveniment amb la presència de l'alcaldessa Susana Marqués, el president de la Diputació de Castelló Javier Moliner, el vicepresident provincial Vicent Sales i Ana Rico, Ana Tárrega i Paloma García de l'organització.

Susana Marqués espera que el festival arribe a les 7.000 assistències, un 40% més que l'any anterior. «Este festival sorgix de la capacitat emprenedora de dos persones de Benicàssim que han volgut treballar pel seu municipi llançant-se a fer realitat el seu somni de crear un festival familiar per a un públic molt especial com són pares i mares que volen gaudir del seu temps lliure amb els seus fills, compartint experiències, música i activitats», va manifestar Marqués, que confia que l'esdeveniment arribe a les 7.000 assistències en la seua cinquena edició.

Per la seua banda, Javier Moliner va indicar que «esta cita enfocada al turisme familiar ens permetrà fidelizar Castelló com a terra de festivals i amb això apostar per un futur turístic en el qual creiem fermament i que està trobant en la música un excel·lent aliat per posicionar la província». Moliner va destacar que «apostar pel turisme de festivals és sinònim de generació de riquesa i oportunitats laborals i econòmiques».

El V Formigues Festival se celebrarà els dies 13 i 14 de maig amb els concerts de The pinker tones, Dj Guille Milkyway-La casa azul, Billy Boom Band, Las Siamiss Djs, The Alligators, Yo soy ratón, La Chicacarcos & the katiuscas band, Cabeça de vento, Djeri i Liquens. Actuaran també els dos finalistes de l'I Concurs nacional de bandes i solistes de Formigues festival Les Elèctriques i Sedajazz kids band.

Les deu zones temàtiques de l'esdeveniment albergaran més de mig centenar d'activitats durant el cap de setmana. Entre elles les vint xerrades del fòrum Formigues, a més d'una apetecible oferta gastronòmica, amb àrea de «food trucks» i zona de mercat ambulant «trendy». A més, col·laboren amb el festival les organitzacions no governamentals Save the Children, Accnur, Apesocas, Asprona timbals i l'Associació de pares de persones amb autisme de Castelló (APNAC).