L'estafa de les preferents inspira un curtmetratge rodat al barri de la Punta

Un home es troba per casualitat amb l´empleat de banca que temps enrere el va enganyar amb unes inversions ruïnoses. L´aparició d´un atracador permetrà l´estafat executar la seua revenja sense tacar-se les mans. És la sinòpsi de la pel·lícula «El rebaño», que ha rodat el director, escritor i productor valencià Luis Ortí al barri de la punta de València.

«La nostra és una història social, amb lleugers tocs d´humor negre, però amb un fons dramàtic en la major part del metratge. L´elecció de les preferents com MacGuffin confereix un aire d´actualitat i realisme al curmetratge. L´estafa bancària ha sigut notícia de portada moltes vegades i conté elements propis de la tragèdia:codicia, traició, ruïna dels innocents» explica Ortí.

Pel que fa a l´estil narratiu i ritme, el director manifesta que «El rebaño» afirma que es basa en pel·lícules com «Amores Perros» o «21 gramos», d´Alejandro González Iñárritu. «La proximitat i naturalitat a l´hora d´abordar el conflicte resulta fonamental per a fer-lo més potent i creible, per això estos referents són els més destacats». El conflicte que narra el curtmetratge «es representa des d´un punt de vista imparcial, evitant el posicionament en un o altre sentit. El tractament dels personatges podria acostar-se als films ja mencionats abans».