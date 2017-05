Xavi Sarrià, Feliu Ventura i Josep Nadal duran el Feslloch «a banda»

El Feslloch, el festival que cada estiu congrega a desenes de joves a la localitat de Benlloch, estrenara aquesta edició el seu primer espectacle de producció pròpia per a celebrar el seu onzè aniversari, que tindrà lloc del6 al 8 de juliol . I l´encapçalaran tres dels músics valencians amb més renom del panorama musical autonòmic, com Josep Nadal (vocalista de la Gossa Sorda), Xavi Sarrià (Obrint Pas) i Feliu Ventura. Ells seran les veus de «Feslloch a banda», l´espectacle que repasarà algunes de les cançons més mítiques de les seues respectives carreres musicals, ja siga en solitari o amb els seus projectes liderant bandes com La Gossa Sorda, Vertígen o Obrint Pas. Estaran acompanyats per la banda de l´Associació Musical Amor a l´Art de Benlloch, a la que també s´afegiran en aquesta ocasió músics de tota la comarca de la Plana Alta.

El públic serà l´encarregat de triar part del repertori que Nadal, Sarrià i Ventura tocaran en directe al Feslloch. Aquest procés participatiu es realitzarà a la pàgina de Facebook del festival, on els participants podran triar dos cançons per cadascun dels tres artistes. L´espectacle inclourà també algunes sorpreses que no s´han desvetllat encara.

Un cartell robust

Amb l´anunci de l´espectacle propi «Feslloch a banda» el Feslloch, organitat per l´Associació Feslloch amb el suport de l´Ajuntament de Benlloch, Escola Valenciana-Reviscola i l´Associació Cultural Pitxurrull, està pròxim a completar el seu cartell d´enguany. En anuncis anteriors l´organització ha confirmat la participació d´algunes de les bandes més en forma de la nostra música, com ZOO, Gener, Smoking Souls, El Diluvi, Candela Roots, Mireia Vives i Borja Penalba, Tomàs de los Santos, Xiromita Trad Project o Pupil·les, a més de la plana major de l´escena catalana, entre els que es troben Manel, Les Kol·lontai, Roba Estesa, Oques Grasses, Doctor Prats, Pepet i Marieta, Ebri Knight i Animal. També està confirmada l´actuació dels bascos Huntza, així com de l´humorista i actor alcoià Xavi Castillo.