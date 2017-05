Calen gambers ben tapits

Illuns passat va aparéixer, en esta columneta, la paraula «batuda» en la frase «€els de l´última batuda de la Guàrdia Civil i del jutge corresponent contra la corrupció€» Un lector, Tomàs, opina que està molt bé l´ús d´eixe vocable, però me n´apunta un altre, «gamberada», que ell creu que és de més precisió en l´esmentat context d´operació contra un cas concret de la trama corrupta. Diu l´amic opinador que el terme «batuda» és més propi de ´buscar, explorar´, «La policia ha fet una batuda pel barri portuari i ha trobat dos bones partides de material de contraban», «Hem anat a caçar, però les dos batudes que hem fet han sigut poc condidores». Diu, crec que encertadament, que una «batuda» no concreta com una «gamberada», de la mateixa manera que, en castellà, «batida» no té la precisió de «redada». Una «gamberada» és ´allò que s´arreplega en una calada de gamber´, que prèviament ja se sap què és. Com en les piscines o basses on se sol tindre gambers per arreplegar fulles seques dels arbres de la redor, insectes i algun animalet que no ha pogut eixir. A les operacions de la policia i la Guàrdia Civil contra els corruptes en castellà se les sol denominar «redadas». En la nostra llengua se li podria donar a «gamberada», normativament, el sentit figurat que té la «redada» castellana, perquè té més precisió, com diu l´amic Tomàs, que «batuda». A més, és un terme que es diu, en sentit figurat, «Que bovos heu sigut, heu caigut en una gamberada (col·loquialment «gamberà»)». Quina mala sort que hi haja tanta corrupció, però quin goig ciutadà quan els corruptes són pescats en una gamberada!

El mateix comunicant esmentat, per suggeriment d´Emma, la seua dona, em demana que escriga sobre l´adjectiu «tapit», a propòsit que en l´entrega de la setmana passada apareixien vocables relacionats amb eixa paraula, com «atapir», «atapeir» i altres semblants. «Tapit», en castellà «tupido», a banda de significar ´catifa, estora, tapet, tapís´, com a adjectiu és ´que té els seus elements molt junts, comprimit, compacte, espés´, com el descriu Eugeni S. Reig en l´excel·lent recull lexicogràfic El valencià de sempre. És una paraula usada en moltes zones on es parla la nostra llengua, tant en terres valencianes com catalanes, i com diu Reig, «És una paraula nostra, molt antiga i encara viva, que ha estat injustament bandejada de la llengua normativa». Però ara ja no està marginada normativament. El Diccionari normatiu valencià la inclou en les seues pàgines, com l´arreplegaren el DOPV, DCVB, DG de Ferrer Pastor, diccionari de la RACV i han usat Joan Coromines, Enric Valor, Jordi Valor i altres frases amb eixe adjectiu poden ser «L´estor no és prou tapit, entra massa claror a l´habitació», «La poda l´has feta massa lleugera, i els arbres encara s´han quedat massa tapits». I la xàrcia d´un gamber pot ser més o menys tapida, però per a les gamberades contra els corruptes calen gambers ben tapits, no siga cosa que algun se n´escape per ser les malles massa obertes.