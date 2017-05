Carles Dénia busca microfinançament per al seu disc sobre Ausiàs March

Carles Dénia afronta un nou repte: posar música als versos potents, apassionants i metafísics de l´anomenat Cant Espiritual d´Ausiàs March. I per això ha encetat una línia de microfinançament en la plataforma Verkami perquè els seus seguidors aporten allò que puguen a canvi d´unes recompenses.

El disc, que serà editat pel segell discogràfic Mésdemil i que seguidament es transformarà en un nou espectacle, posa música als 224 versos que componen el Cant Espiritual. «Es una oració delirant, complexa, plena de passió i sinceritat, on el poeta mostra obertament les seues febleses davant els plaers de la carn, i per això es veu irremeiablement abocat a un infern del qual sent paüra», ha afirmat Dénia. La imatge gràfica del disc l´aportarà l´artista valencià Artur Heras.

«M'he proposat el repte de musicar el poema sencer, amb sola peça», explica. «L'estil musical és lliure, amb la sola voluntat de ser tan absolutament visceral i polièdric com ho és el propi poema», afig el cantant de Gandia. Per tant, el Cant Espiritual continua l´estela del reeixit i guardonat disc El Paradís de les Paraules, amb el qual va donar una nova vida als textos de diversos poetes andalusins i amb el que Dénia va sorprendre a la crítica i al públic.

Entendre el Cant Espiritual únicament com un text religiós «resultaria una interpretació simplista», segons Dénia: «és una pregària on el poeta fa un examen interior. El narcisisme marquià, l´emergència del Jo i l´horror que d´ell deriva són una reflexió humanista sobre la bondat, una lluita acarnissada entre l´amor i la por». Ausiàs March està considerat el primer poeta modern de la literatura europea i la figura central del Segle d´Or valencià.

Els interessats a participar en el microfinançament poden entrar en la web de Verkami i triar l´aportació a fer. Les recompenses abasten des de la descàrrega digital anticipada del disc fins a concerts privats o aparèixer en la contraportada del disc com a patrocinadors. El termini d´aportacions finalitza a mitjans de juny.