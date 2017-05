Faurart presenta la seua quarta edició «Amb ulls de dona»

«Espectacles pensats i fets des del femení, per a tots els públics, homes, dones, nens i nenes. Amb humor i amor, per trencar clixés que encara ara pesen massa. Per mirar el món de cara, perquè el món gire més ben encarat» afirmava el director de la iniciativa Josep Carles Bellver en la presentació del FaurArt 2017. El Festival de Teatre i Arts al carrer de Faura dóna la paraula a les dones. Espectacles de teatre, dansa, música i màgia ompliran un any més carrers i places de Faura, això sí enguany, «Amb ulls de dona».

Amb la força que atorga consolidar un Festival de Teatre de Carrer, en esta edició tant la regidoria de Cultura, com la direcció artística del Festival han volgut obrir l´escenari faurer a actrius, creadores, ballarines i sobretot amants de l´art. Una oportunitat per a gaudir d´un festival d´Art de Carrer que estrena data i pretén consolidar-se com la cita cultural del maig a la Vall de Segó.

«Una vegada el festival s'ha consagrat com una cita fixa en el calendari cultural del nostre poble, l'ajuntament continua apostant per FaurArt amb la intenció que cresca i seguisca fomentant la cultura accessible i l'ocupació, tant de manera directa com indirect» afegia la regidora de Faura, Consol Duran. L´ajuntament ha volgut destacar la importància que FaurArt ha assolit per a la projecció del municipi, «any rere any el públic que visita el nostre poble amb motiu del festival és major, de manera que també és una oportunitat per dinamitzar l'economia local» comentava la regidora de Cultura.

«Amb ulls de dona» arranca divendres a les 11,30 amb Contes a dins d´una Caixa de Núrua Uruaz al Parc de la Rodana. La vesprada de dissabte ressonarà amb la Batukada d dones que recorrerà els carrers València i la Mar des d´on conduirà el públic fins l´exposició permanent al carrer, Futur Penjat del Col.lectiu d´artistes la Tira de Dones; una mostra que transformarà el nucli antic, mentre Mecha Show You posarà el toc d´humor i la mirada crítica del FaurArt. Del carrer de N´Avelina Taberner a la Plaça de l´Hostal amb l´obra On està Mercè? De Clown a Capel.la per acabar amb Rif Teatre-Sainet i la seua proposta Jutjat de pau.



Un diumenge complet

Centenars de veïns de Faura i visitants de tot arreu han acudit a les anteriors edicions de FaurArt. Diumenge comencen a les 10.55 amb el taller de Joc dramàtic al Parc de la Canaleta impulsat per Camí de Nora; els més menuts podran gaudir també amb l´Espectable Infantil l´Escola en Ales, a la Plaça Major. La proposta del vespre camina del circ a la dansa amb una singular aturada per l´humor. La Madeja de Irene a les 18h a la Plaça del Mercat; Tuliplas de la ma de la companyia Decopivolta presentarà el seu humor a la Plaça de l´Hostal i finalment La Sal que ens ha parit de Fil d´Arena posarà punt i final a la mirada de les dones al Parc de la Canaleta a les 20h. Tot i això amb els darrers moviments a escena, el director artístic del FaurArt estarà de ben segur, tramant el Festival de 2018.