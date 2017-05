Fani Grande: "Les persones trans lluiten per la seua vida i això és injust"

«He fet un llibre sobre persones. Per què hem d´etiquetar-les de transsexuals? Encara hui necessiten eixe adjectiu però espere que en uns anys no el necessitem».

Fani té un blog, «El fémur de Eva» (també títol d´un dels seus llibres), on tracta temes actuals. És intolerant a la lactosa i li agrada molt la física. El seu despatx és encantador, ella també. Amb un somriure, comencem.

P La gent amb qui has parlat per a fer el llibre és diversa: hi ha gent jove, adults, amb diferents situacions... Has trobat algun element en comú entre tots?

R La resiliència. És una paraula molt «xula». Les persones que són resilients no cauen. Cauen, s´alcen i, cada volta que s´alcen, són més fortes, perquè allò que no et destrueix et construeix. Aleshores això és el que jo he trobat en tots. Una força... Són herois. Són molt brutals. A mi tots m´han deixat una empremta al cos.

Ells estimen a prova de bomba. I saben estimar més enllà de transicions, problemes, etc.

P Ha canviat la teua visió de la transsexualitat? Què has aprés escrivint el llibre?

R Ara sóc una escriptora trans perquè jo sempre escric des de la diferència. El que he fet és enfortir molt sensacions que jo tenia, i obtindre informació de la qual no tenia ni idea. Jo crec que he aprés de les persones, a viure en el dia a dia una transsexualitat, des que obren els ulls fins que es dormen.

He aprés la quotidianitat.

Jo vull que ells aprofiten el moment per a apoderar-se, encara que són prou visibles, perquè, a més, jo no m´he inventat res... ells són això. Potser la meua mirada sí que prové més des de l´estima, però sóc així. La tria ha estat molt important, no he entrevistat qualsevol persona, he entrevistat persones que tenien uns valors i una ètica, i eren d´alguna manera persones «exemplars». He aprés el que és l´ésser humà, el millor. He tingut la sort de vore el millor de les persones. Per a mi era molt important poder explicar-ho. Que arribara als lectors eixa estima, eixa passió dels amants, eixa estima dels germans.

P La clau perquè hi haja una major integració de les persones trans?

R Jo crec que la clau la teniu els lectors. Has de posar-te les ulleres de la diversitat i l´empatia. És que és això. És l´empatia. És la clau. El que et fa és que no mires l´altra persona com un bitxo estrany o que no vulgues saber què té entre les cames. L´empatia fa que veges que és una persona, que està fent reivindicar la seua identitat. O la seua autonomia. La clau és eixir de la teua zona de confort mental i mirar l´altra persona.

Les polítiques també són importants. Com l´aprovació de la llei que ha permés afavorir este col·lectiu. Ara les persones trans ja no venen de la marginalitat, la prostitució... Això ja és història. Ara els xiquets i les xiquetes no tindran els problemes que tenien les persones trans de fa 25 anys. Són els pares i les mares i els activistes els que fan que la llei s´haja dut a terme. Si s´aconseguixen més drets per als col·lectius, més drets tindrem tots. Qui es pot sentir malament pel fet que una persona tinga drets?

P Què li diries a una persona que no se sent com el seu cos diu i té por a dir-ho?

R Si no vol fer-se visible, perquè decideix que no, té tot el dret. Si vol fer-se visible i té por, el que li diria és que es pose en contacte amb Guillem, Carlos, i que vaja a Lambda. Que es clave en Youtube, que hi ha una fotracada d´informació.

L´animaria, sobretot, que coneguera persones que han passat pel mateix que ell o ella està passant, perquè es donen suport els uns als altres. Tenen una xarxa emocional molt bona.

P Has notat la diferència d´edat entre els personatges? Són molt segurs de si mateixos.

R Les persones quan som estimades tenim molta més força. El que et diu la gent que t´estima ens determina molt. Després no t´has de quedar amb el que et diuen quan es negatiu. Són persones que sobreviuen. Quan lluites per la teua vida, ets d´una altra pasta.

Estes persones lluiten per la seua vida. I em sembla molt injust que hagen de lluitar per la vida que jo tinc per ser cisexual. Eixa lluita titànica em fa angoixa, pesar...la lluita, eixa lluita em sembla injusta. Hem d´aconseguir que no siga una lluita sinó que siga una vida normal.

P En este llibre res no és casual, tot està mesurat i té un perquè.

R Un dels personatges ficticis és un activista pels drets de les persones transsexuals. El vaig anomenar Tenness. És el nom d´un element de la taula periòdica que varen trobar fa uns anys, al qual no posaven nom perquè no sabien per a què valia. Es deia «ununseptium». I ara li han posat el nom perquè saben per a què i com actua amb els altres elements. La classe científica no té cap problema a ficar nom al que troben i deixar que l´element vaja i reaccione i quan ja sàpiguen com és, li posen el nom. Jo he volgut que este personatge es diga Tennesss, perquè és un homenatge a eixa paradoxa.

Com la classe científica és benvolent amb un element i, d´altra banda, la classe mèdica necessita anomenar de seguida els éssers humans.

P Què ha suposat per a tu fer un llibre com este?

Com a escriptora, crec que m´he fet escriptora del tot. Escriure és una tasca molt difícil. La fusteria de la escriptura és molt densa, molt complexa, delicada... Ara he fet un punt d´inflexió. És un llibre molt arriscat en tots els sentits. He lligat les veus de ficció amb les reals i m´he posat com a nexe de tot.