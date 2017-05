Camp de Túria signa el conveni d'Ovidi Montllor de música en valencià

El segon cicle comarcal Ovidi Montllor de música en valencià ja està en marxa. Fa ja una setmana que es va signar a la Sala de Plens del Castell de Bétera el conveni entre vuit municipis de la comarca de Camp de Túria per fer possible una programació musical valenciana estable para la resta del present any 2017.

Enguany, les localitats de Serra, l´Eliana, la Pobla de Vallbona, Gátova, Riba-roja de Túria, Nàquera, Vilamarxant i Bétera gaudiran d'una nit de rock, folk o cançó en la nostra llengua.

De moment ja hi ha quatre dates confirmades i els grups musicals que hi participaran, de segur, seràn Musicants (24 de juny a l´Eliana), Pep Gimeno «Botifarra» (22 de setembre a Serra), Smoking Souls (29 de setembre a Bétera) i Sis Veus per al poeta (8 d´Octubre a la Pobla de Vallbona).

L´alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, ha donat les gràcies a la resta d´autoritats de les localitats veïnes per signar l´acord que «permet crear un cartell consistent, amb els millors grups i solistes del panorama musical valencià. I el que també és important crear és el que estem fent, un cicle que pretén cohesionar i fer comarca».

A la Sala de Plens del Castell participaren distintes personalitats de la politica comarcal que varen voler estar presents al moment de l´acord.

L´alcalde de Serra, Javier Arnal, la regidora d´Educació de l´Eliana, Eva Santafé, la regidora de Cultura de Nàquera, María Ángeles Navarro, el regidor de Festes de la Pobla de Vallbona, Fran Esteban, i pel municipi de Bétera, va anar a la reunió per signar el conveni la regidora de Cultura i Festes, Raquel Puig, i l´alcaldessa, Cristina Alemany.