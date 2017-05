La Diputació de València portara el seu programa de Gestió del Talent als Estats Units

La Diputació de València presentarà el seu programa de Gestió i Retenció del Talent al VII Congrés Internacional sobre Educació Digital i Gestió del talent humà CIFCOM 2017, que se celebrara del 17 al 19 de maig a Orlando, Florida (EEUU), i al qual ha sigut invitada per la mateixa organització. El diputat provincial de Gestió del Talent, Bartolomé Nofuentes serà l´encarregat de desenvolupar durant la seua ponència «Gestió del talent. Nous models de promoció del coneixement dels joves», els diferents projectes que han implantat amb l´objectiu de valorar i retenir el talent jove.

«Som conscients del paper que hem de jugar des de les administracions públiques, és per això que estem involucrant-nos i implementant les polítiques que ens permeten apropar als nostres joves al mercat laboral, perquè no hagen de marxar i puguem aprofitar els seus coneixements a casa». En aquest sentit, Nofuentes va valorar molt positivament la seua oportunitat de participar al Congrés.

«El fet que ens inviten a present el nostre programa de Gestió i Retenció del Talent a un Congrés Internacional d´aquesta envergadura que, a més a més, se celebra a Estats Units, és una mostra de què estem fent bé les coses», va senyalar Bartolomé Nofuentes.