L'AVL homenatja a Fuster en una jornada sobre l'assaig

No hi ha oblit possible per als escriptors indiscutibles de la llengua valenciana. Demà 12 de maig, se celebrarà la VI Jornada sobre els Escriptors Valencians en homenatge a Joan Fuster.

La jornada, centrada en aspectes com la llengua, el pensament i la societat, té lloc en la Facultat de Filologia de la Universitat de València, que, una vegada més, col·labora amb l´AVL en l´organització de les activitats dedicades a homenatjar Fuster, coincidint amb el vint-i-cinc aniversari de el seu traspàs. En paraules de Ferrer: «La referència a Fuster és imprescindible per a remarcar l´assaig com un dels gèneres literaris utilitzats per un dels intel·lectuals valencians més importants del segle XX».

El president de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, afirmà ahir, en aquesta línia que «la nostra cultura no es pot entendre hui sense l´extensa i variada producció literària dedicada al gènere de l´assaig, i sense els escriptors que l´han conreat per a presentar les seues reflexions a la societat sobre aspectes lingüístics, socials, polítics, científics, filosòfics o artístics».

A les jornades dedicades a Ferran Torrent, Josep Piera, Rodolf Sirera, Raimon i la Nova Cançó, i Joan F. Mira, cal sumar la del divendres, que pot ser el preàmbul de l´Any Fuster, previst per a l´any 2022, tal com va avançar el president de la institució en la inauguració del Museu Fuster, i que es dedicarà a recordar i enaltir la seua figura.