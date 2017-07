L'escriptora I mestra Carme Miquel, filla predilecta de la Nucia

La mestra, escriptora i membre de l¡Acadèmia Valenciana de la Llengua, Carme Miquel, va ser nomenada diumenge Filla Predilecta de la Nucia. El reconeixement va tindre lloc en un plenari extraordinari, coincidint amb el 9 de juliol, dia en que es commemora la fundació del municipi el 1705, fa 312 anys.

La corporació municipal ha atorgat este reconeixement a la nuciera amb el vot a favor de totes les formacions polítiques i per «la seua vocació i grans mèrits com a mestra i escriptora, sempre amb el compromís cívic i social en defensa del territori, el medi ambient, la llengua, la literatura i cultura valencianes».

A les felicitacions pel guardó s´ha sumat Escola Valenciana, entitat que la qual va ser la segona presidenta Carme Miquel, col·laboradora de Levante-EMV. Amb ella al capdavant, l´entitat cívica encetava l´embrió del que ara com ara és la Federació d´Associacions per la Llengua, constituïda per 28 entitats que protegeixen la llengua i la cultura amb una estructura comarcal. Vinculada als moviments de renovació pedagògica i és remarcable la seua tasca cabdal com a empelt capaç d´unir diferents sensibilitats i encoratjar els joves a prendre el testimoni de la defensa de les arrels i la identitat des de diferents àmbits.