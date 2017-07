Duma i Melània

Duma és una balada ucraïnesa, que el literat d´Eslovènia Otto Zupancic convertí en un poema memorable. En ell, un jove emigra des de Ljubljana cap a Hamburg, ciutat on sospita que morirà segurament en solitud. Mentre el tren travessa Europa, el dolor del progrés i del cosmopolitisme li fa demanar aterrit on està la pàtria: ¿en els camps? ¿Als peus del mont Triglav? ¿En els alts forns o les mines? ¿Faràs que tornen els teus fills com les oronetes? ¿O els enlluernarà la glòria de l´estranger i ja no tornaran mai al teu costat? Entre el xiulit estrident de la locomotora, assegura: «On jo pose el peu, estaré sobre la teua terra. On la vela em duga, estaré a la teua ribera. On el meu cor bategue, estaré amb germans€»

Així com al port d´Hamburg arribaven en aquells temps els vaixells de taronja des dels ports mediterranis, i uns anys més tard hi actuaven de manera iniciàtica els primers Beatles, ara tot just, ha acabat en la capital del Bàltic la reunió del G-20.

Els 20 poders indiscutibles hi aprovaren un recolzament planetari a la «llibertat de comerç», i els dos goril·les presidents dels exèrcits del món, Donald i Vladímir, encapsulaven les seues compartides misèries com si foren del passat, i sulfuraven Síria i Ucraïna, etc... Alhora, uns milers de defensors de qualsevol llibertat, protestaven contra les manipulacions inacceptables del poder. Ah! I en acabar les destrosses impertinents, uns altres contestataris voluntaris estan netejant amb civisme ecològic els carrers i les places.

Mentrestant, la jove Melània, coneguda model que emigrà d´Eslovènia a Nova York, on treballa d´esposa de Donald, passava unes hores reclosa en l´hotel, per seguretat no contra el seu marit sinó contra l´exacerbació dels altres joves d´Europa, que posaven els carrers cul per amunt.

A mitja vesprada es rebel·là, i interrompé els blablablà del seu home gàngster de la «llibertat de comerç» i de l´altre, el forçut espia soviètic. Sense immutar-se, els reptà: «¡Xiquets, prou, que ens perdrem l´inici del Concert en la Filharmònica d´Hamburg!». Va aclarir que pensava assistir a aquella sessió de qualitat elegant i plàcida, i ni el seu home ni l´altre li ho impedirien. La primera dama del Planeta, l´eslovena emigrada, ho aconseguí: van arribar a temps dels primers aplaudiments.