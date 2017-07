Serenates més que multitudinàries

Més 5.200 persones han assistit al festival Serenates, organitzat per la Universitat de València juntament amb l´Institut Valencià de Cultura, entre el 24 de juny i el 9 de juliol, al claustre del Centre Cultural La Nau i la plaça del Patriarca. La mitjana d´assistència a cada un dels 12 concerts ha sigut de 435 persones i pràcticament la totalitat de nits els recintes s´han omplert. En total, hi han participat 980 intèrprets, amb una gran presència d´artistes joves.

Des que va nàixer Serenates, ara fa 30 anys, el festival ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions: l´Ajuntament de València (regidories de Cultura i Festes), la Diputació de València, l´Institut Superior d´Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Bancaixa, la Fundació Banc Sabadell i l´Institut Francès de València.

Com ja es va fer l´any passat, alguns concerts, en concret els quatre darrers, han sigut una coproducció de Serenates amb Gran Fira de València.

La programació de 2017 ha sigut heterogènia. Es va iniciar amb una producció pròpia per a Serenates: els ballets «Les biches», de Francis Poulenc, i «Parade», d´Erik Satie, representats per alumnes del Conservatori Superior de Dansa, el Cor Ad Libitum i l´Orquestra Filharmònica de la Universitat; la resta de la programació ha inclòs actuacions de les agrupacions musicals valencianes més destacades (Cor de la Generalitat Valenciana, Orquestra de València, Orfeó Universitari de València), així com actuacions dedicades a la recuperació del patrimoni musical valencià (Danses del Corpus, Misteri d´Elx o Capella de Ministrers) i la música popular (colles de dolçaines i percussió de la Universitat de València i la Socarrada de Xàtiva, Banda de Santa Maria Magdalena de Novelda), així com cantautors de renom, com Amancio Prada i Jonatan Penalba.